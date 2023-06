Im Kulturzentrum Klosterhof findet am Samstag, 10. Juni, ein House- und Techno-Open-Air statt. 15 teilweise international bekannte Artists legen 14 Stunden lang auf zwei Bühnen auf.

Organisiert wird das Ventus-Open-Air von der Veranstaltungsagentur Clocktown Events. Dahinter stehen Markus Schwarz aus St. Georgen, Michael Aberle aus Tennenbronn und Florian Hägele aus Dauchingen. „Wir wollen in der Umgebung mehr hochwertige Events, hauptsächlich für die jüngeren Generationen, bieten“, erklärt Markus Schwarz. Und liefert die Begründung gleich dazu. „Wir sind der Meinung, dass hier zu wenig in dieser Größenordnung geboten wird und die meisten Jugendlichen nach Freiburg oder großen Festivals weit weg fahren.“ Als junge Menschen, die selbst gerne auf Partys gehen und feiern, können sie das beurteilen.

Zunächst in St. Georgen und auch im Kulturzentrum Klosterhof haben die drei jungen Männer bereits Veranstaltungen organisiert. Das jetzige Open-Air soll eine richtige Großveranstaltung werden. „Wir haben namhafte nationale und teils international bekannte Artists, die auflegen werden“, so Markus Schwarz. Zu den Topacts des Tages gehören demnach Timo Mandl, Steve Shaden, Kaspar und Adi Dassler. Sie und ihre DJ-Kollegen werden ab nachmittags 15 Uhr bis 5 Uhr am Sonntagmorgen jeweils rund eineinhalbstündige Sets spielen: tagsüber Open-Air und Indoor gleichzeitig auf zwei Bühnen, ab 22 Uhr wird die Veranstaltung in das Kulturzentrum verlagert.

Wie kommt man als junge Eventagentur an die großen Namen namhafter DJs? „Wir haben gute Kontakte zu den großen Booking-Agenturen“, verrät Schwarz das Geheimnis, wie sie als kleine, aufstrebende Agentur gleich mehrere große Namen der Szene an den Haken bekommen.

Das Ventus- Techno-Opena-Air beginnt am Samstag, 10. Juni, ab 15 Uhr im Kulturzentrum Klosterhof. Restkarten sind an der Tageskasse für 35 Euro erhältlich.