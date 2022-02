Weit über 100 Tauben halten sich in einem Wohngebiet Villingen-Schwenningens auf. Das ist kein Einzelfall. Die Stadtverwaltung könnte mit Taubenschlägen dem Problem Einhalt gebieten. Doch derzeit ist kein Geld dafür da. Andere Städte in der Region machen es besser, zum Beispiel Rottweil.

„Die Mama ist der Verzweiflung nahe.“ Mit diesem Hilferuf wendet sich die Tochter Cordula Bauer an den SÜDKURIER. Ihre Mutter lebt seit einem halben Jahrhundert in einem Mehrfamilienhaus der Baugenossenschaft Familienheim in der