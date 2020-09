von Miriam Uhrig

Man kennt das: Kaum ist der letzte Grillabend im Garten bei lauen Temperaturen vorbei, stehen in den Supermärkten schon die Lebkuchen im Regal. Auch bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton„ geht es schon längst wieder los. Doch dieses Jahr läuft vieles anders, aber vor allem viel früher als sonst.

Amanda Kampeis hat noch während ihres Abiturs im Mai angefangen, Schuhkartons zu packen. Gleich zu Beginn der Corona-Krise haben die 18-Jährige und ihre Mutter zusammen mit ihrer Nachbarin Gisela Engelke eine Nähaktion für Mundmasken ins Leben gerufen. Über 500 Masken wurden genäht und an einer Leine gegen eine Spende angeboten.

28 Päckchen sind schon fertig

Da Amanda aber seit September für einige Monate ein soziales Projekt für Obdachlose und sozial schwache Menschen bei London unterstützt, hieß es jetzt schon zusammenpacken. Mit dem Erlös der Nähaktion im Frühjahr konnten so bereits stolze 28 Kartons fertig bestückt und weiteres Material gekauft werden.

Von Kindesbeinen an dabei

Die Abiturientin packt schon von Kindesbeinen an und begleitet die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton„ nun ehrenamtlich selbst seit ihrem 15 Lebensjahr mit. 2018 konnte sie bereits persönlich die liebevoll gepackten Kartons an bedürftige Kinder in Weißrussland übergeben. Wie viele sozialen Projekte, werden auch hier immer Spenden benötigt, gerade in Zeiten wie diesen. Deshalb freut sich die Hilfsorganisation über jede Art von Hilfe, seien es Sachspenden, fertig gepackte Kartons oder finanzielle Unterstützung.

Wer mitmachen möchte, kann entweder einen eigenen Schuhkarton weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter http://www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Dann wird das Paket mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind unter http://www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Dort können auch online Kartons befüllt und verschenkt werden. Abgabeschluss ist der 16. November, die Sammelstellen vor Ort sind ab 1. Oktober auf der Website ersichtlich.

Wer noch mehr über die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton„ wissen möchte, darf sich gerne per Email Amanda.kampeis-WiS@gmx.de an Amanda wenden oder die Informationen auf der Website http://www.die-samariter.org.