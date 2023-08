Die Schar von Erwachsenen und Kindern, bepackt mit Schwimmring, Vesperrucksack und Badekleidung, die am ersten warmen Tag nach der Regenperiode in Richtung Tannheimer Freibad zog, deutete unmissverständlich darauf hin, dass das kleine Familienbad nach langer Zeit seine Pforten wieder geöffnet hat.

Die Renovierungsarbeiten konnten zu Beginn der Sommerferien abgeschlossen werden, und nachdem das Gesundheitsamt Grünes Licht für den Badebetrieb gegeben hatte, hieß es nur noch: „Wir warten auf die Sonne“. Mit dem Wetterwechsel am Donnerstag vergangener Woche konnte nun auch das Schönwetterbad seine Pforten wieder öffnen, was von den Badefreunden auch reichlich in Anspruch genommen wurde. Liegewiesen und das neu gestaltete Schwimmbecken boten Erholungssuchenden dazu beste Gelegenheit.

In der Matschinsel tummelten sich zahlreiche Kinder, so löste das trocken gebliebene Kinderplanschbecken nicht allzu große Enttäuschung aus. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss das beliebte Kinderbecken bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Der Kiosk war stets dicht umlagert und der Förderverein hofft darauf, dass sich zahlreiche ehrenamtlich Engagierte melden, die eine der Schichten zum Verkauf von Getränken und kleinen Speisen übernehmen. Auch Kuchenspenden seien stets herzlich willkommen. Allenthalben zufriedene Gesichter zeigen, dass die Renovierung zum Erhalt des kleinen Schönwetterbades in Tannheim die richtige Entscheidung des Fördervereins war.

Wer angesichts der Wetterlage unsicher ist, ob das Bad geöffnet hat oder nicht, kann sich unter der Telefonnummer 0152 31474204 direkt informieren. Außerdem weist der Förderverein Freibad Tannheim darauf hin, dass ab sofort folgende Öffnungszeiten für das Bad gelten: Montag bis Samstag von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.