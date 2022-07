Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Tankwart wehrt sich bei Überfall – da zückt der Täter ein Pfefferspray

In Villingen attackiert ein Mann einen Mitarbeiter der Tankstelle. Der will das geforderte Geld aber nicht herausrücken, es kommt zum Gerangel. Jetzt will die Polizei den Täter mit Fahndungsfotos finden.