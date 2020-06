Eine 59-jährige Toyota Yaris-Fahrerin, so die Polizei, bog von der Tallardstraße nach links in die Vöhrenbacher Straße ein und übersah hierbei einen 52-jährigen Rennradfahrer. Dieser war auf dem Volkertsweiler Weg in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt brachte der Rettungsdienst den 52-Jährigen in eine Klinik.