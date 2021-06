Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Tag zwei im Hausverwalter-Prozess: Zeuge wirft Bank „Kumpanei“ vor

Geschädigte kritisieren Bank: Barentnahme am Schalter in Höhe von 80 000 Euro hätte gemeldet werden müssen. 16 Zeugen werden am zweiten Prozesstag gehört