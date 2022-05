Was vor 23 Jahren im kleinen Gästezimmer im Wohnhaus von Wolfgang Bliestle begann, mündet heute im fünften Gebäudekomplex auf dem Firmenareal im Vorderen Eckweg mit einer von insgesamt 3000 Quadratmeter großen Betriebsfläche.

Bliestle war lange Jahre in der Geschäftsleitung eines Vöhrenbacher Möbelhauses tätig. Ein erstes Projekt für ein Pflegeheim hat Bliestle nicht mehr losgelassen und er fasste den Entschluss, sich künftig auf die ganzheitliche Planung für Senioreneinrichtungen zu spezialisieren und hierzu ein eigenes Planungsbüro zu gründen.

Über viele Jahre führte Bliestle sein Planungsbüro allein mit seiner Frau Sabine. 2004 wurde der Firmensitz nach Villingen verlegt und 2008 der erste Mitarbeiter eingestellt. „Heute beschäftigen wir als reiner Fachplaner 50 Mitarbeiter und gehören deutschlandweit zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Inneneinrichtungen für Senioren“, so Bliestle.

Das große Fachwissen öffnete Türen zu spezialisierten Herstellern und namhaften Partner, mit denen Bliestle heute zusammenarbeitet. Rund 80 Neubauprojekte sind derzeit bundesweit in Planung. „Wir begleiten unsere Projekte von der ersten Idee bis zur Übergabe und dies alltagstauglich, preisbewusst und geschmackvoll“, beschreibt Bliestle die Firmenphilosophie.

Der Neubau

Was in der heutigen Zeit eher unwahrscheinlich klingt, hat Bliestle mit dem neuen Showroom in nur sieben Monaten Bauzeit realisiert. In Holzständerbauweise entstand das neue Gebäude mit 460 Quadratmeter Ausstellungs-und Bürofläche auf 1200 Quadratmeter Fläche. Ausgestattet mit modernster Haus- und Gebäudetechnik.

Die Planung stammt aus der Feder von Wolfgang Bliestle, von der Architektursprache angelehnt an die anderen vier Gebäude auf dem Firmenareal. Die Außenanlage um das Gebäude hat Bliestle zusammen mit seiner Frau Sabine selbst gestaltet und die Bepflanzung dazu ausgewählt.

Das Dach des Neubaus wird komplett für Photovoltaik genutzt. „Wir produzieren mehr Strom, als wir für das Gebäude benötigen“, erklärt Bliestle. Das mehr an produziertem Solarstrom werde gespeichert, Ladesäulen für die firmeneigenen Elektrofahrzeug und Kundenfahrzeugen wurden auf dem Parkplatz eingerichtet.

Der Showroom lädt zum Probewohnen, gar zum Verweilen ein. Liebevoll dekoriert zeigen sich Anrichten, Regale und Sideboards. Ruhesessel bieten Entspannung. Sensoren steuern bei Bedarf das Licht und führen den Besucher.

Spezielle Räume sind einer stationären Pflegeinrichtung mit Dienstzimmer und Nebenräumen nachempfunden. Mit einem Display lässt sich Licht und Technik in der Bewohnersuite steuern, Sensoren schalten das Licht an, wenn der Bewohner das komfortable Badezimmer betritt. Die Komfort- und Standard-Bewohnerzimmer sind ebenfalls so ausgestattet, um sich wohl zu fühlen.

„Wichtig für uns war, dass der Showroom voll funktionsfähig und mit zukunftsweisenden und innovativen Produkten ausgestattet ist“, so Bliestle. Namhafte Hersteller hätten sich in den Neubau eingebracht, darunter die Firma Waldmann Lichttechnik Schwenningen, die Firma Siedle Furtwangen, der Schalterhersteller und Smarthome-Pionier Gira sowie Villeroy und Boch.

Alle Handwerkerleistungen sind unter der Federführung von Z7 Bau GmbH Villingen ausschließlich mit regionalen Handwerkbetrieben erbracht worden. „Künftig soll der Showroom auch dazu genutzt werden, um den Herstellern die Möglichkeit zu bieten, spezielle Seminare und Workshops für Architekten und Fachplaner durchzuführen“, so Bliestle. (rod)