Es war mit Blick auf die Teilnehmerzahl doch etwas überschaubar geblieben, das Familienfest auf der Schwenninger Möglingshöhe. Zu dem hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, eingeladen.

Der Festplatz auf dem ehemaligen Gartenschaugelände war mit Tischen und Bänken bestückt und regionale Vereine hatten die Bewirtung übernommen. Das etwas ungemütliche Wetter hatte aber wohl viele Menschen davon abgehalten dem Ruf der Gewerkschaften zu folgen.

Nach der Begrüßung der regionalen Politprominenz, allen voran Bürgermeister Detlev Bührer als Vertreter der Stadt, sowie Martina Braun (MdL) und Derya Türk-Nachbaur (MdB) und Gottfried Schmidt als Vertreter der CDA legte Andreas Merz, Kreisverbandsvorsitzender des DGB los.

Man müsse solidarisch zusammenstehen insbesondere angesichts vieler bestehender Krisen wie dem russischen Angriffskrieg, der Pandemie oder der aktuellen Energiekrise.

Ungebrochen solidarisch, der Gewerkschaftsführer betonte das diesjährige Motto und wies darauf hin, dass es viele Hilfspakete ohne die Intervention der Gewerkschaften gar nicht gegeben hätte. Dass aktuell mehr als zwei Millionen Haushalte jetzt Wohngeld erhalten würden sei den Gewerkschaften zu verdanken.

Mit den eindrücklichen Worten „Hände weg vom Streikrecht“ erteilte Andreas Merz einigen Arbeitgebern eine Absage und mahnte, dass solche Überlegungen den sozialen Frieden gefährden würden.

Auch Stellvertreterin Sandra Wenz lehnte mit klaren Worten gewerkschaftliche Zurückhaltung ab. „Wir brauchen angemessene Lohnanpassungen“, so die Forderung. Es sei unmöglich, wenn in einigen Betrieben die Bildung eines Betriebsrats immer wieder verhindert werde.

Das sagen die Teilnehmer

Gerhard Labor, vor zwei Jahren mit der Landesehrennadel geehrter Vertreter des VdK, ist absoluter Befürworter. „Ich bin jetzt seit 59 Jahren Mitglied der IG-Metall“, bekennt er und betont die Wichtigkeit der Gewerkschaften für den sozialen Frieden.

Gottfried Schmidt der sich seit vielen Jahren bei der CDA engagiert und in der Begrüßung von Andreas Merz als soziales Gewissen der CDU bezeichnet wurde, bedauerte, dass die CDU an der Kundgebung nicht präsent sei. „Ich habe mich umgeschaut, konnte aber kein CDU Mitglied entdecken.“

Als Gastredner mahnt Detlev Bührer, dass es zu viele unsichere Arbeitsplätze gebe, dass in der Folge die oftmals die soziale Absicherung fehle was zu Unsicherheit und Existenzsorgen führe. Miteinander reden sei wichtig, so Bettina Braun und Derya Türk-Nachbaur stieß in das gleiche Horn der Gewerkschaft.

„Streiks werden von denen verursacht, die schlechte Löhne zahlen“, so die Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Mitbestimmung sowie Tarifbindung seien wichtige Instrumente für die Erhaltung des sozialen Friedens.