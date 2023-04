Bis zu 80 Prozent mehr Kunden – seit Beginn des Ukraine-Krieges sind die Zahlen der Einkäufer bei den Tafelläden in der Doppelstadt extrem gestiegen. Die Folge: An den Öffnungstagen herrscht hier oft dichtes Gedrängel. Keine schöne Situation für die Menschen, die manchmal stundenlang auf Einlass warten. Doch eine Lösung scheint schwierig.

Birgit Reuner ist Kundin beim Tadelladen in Villingen. Sie ist auf den preisgünstigen Einkauf angewiesen, trotz 35 Jahren im Beruf lebt sie nun von einer Mini-Rente. Die Umstände ihrer Einkäufe machen ihr große Sorgen. „Im Vorraum drängeln sich schon lange vor Öffnung die Leute, ich habe hier einfach Angst vor Viren und Corona“, erklärt die Villlingerin, die sich auch um ihre 88 Jahre alte pflegebedürftige Mutter kümmern muss. An die 100 Menschen, so erzählt sie, stünden hier meist dicht an dicht.

Die Tafeln Trägerverein der Tafeln ist der Förderverein Mach Mit. Er betreut die Tafelläden im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis. Solche Einkaufsmöglichkeiten der anderen Art gibt es in Villingen, Schwenningen, Donaueschingen, St. Georgen und Triberg.

Wer im Tafelladen einkaufen möchte, muss sich vorab auf einen bestimmten Tag festlegen. In den Verkaufsraum dürfen immer nur kleine Grüppchen mit drei bis fünf Menschen – um eine Reihenfolge festzulegen, werden vor der Öffnung wie bei einer Lotterie Nummern verteilt. Wer eine hohe Nummer bekommen hat, kann sich an dem Tag also auf lange Wartezeiten einstellen. Zudem ist die Auswahl an Waren dann oft eingeschränkt.

„So könnte man das für alle gerechter aufteilen.“ Birgit Reuner, Rentnerin

Birgit Reuner will das Warten, die Sorge und im schlimmsten Fall die Enttäuschung nicht einfach hinnehmen. Sie hat ein Konzept entwickelt, wie der Einkauf für alle angenehmer ablaufen könnte. Ihre Lösung sieht so aus: Die Kunden werden nach Alphabet in Vierergruppen eingeteilt. Für jede Gruppe gibt es ein bestimmtes Zeitfenster für den Einkauf. Und jede Woche darf eine andere Gruppe anfangen. „So könnte man das für alle gerechter aufteilen“, meint Reuner.

Helgina Zimmermann engagiert sich seit 17 Jahren in den Tafelläden. | Bild: Rosemarie v. Strombeck

Klingt gut, doch lässt sich dies überhaupt so umsetzen im Tafel-Alltag in VS? Nein, meint zumindest Helgina Zimmermann, Vorsitzende des Mach Mit-Fördervereins. Seit 17 Jahren engagiert sich Zimmermann für die Einkaufsläden der besonderen Art. Mit solchen Zeitfenstern habe man in der Coronazeit gearbeitet, in der Folge seien nur noch Stammkunden in die Läden gekommen. „Andere haben dann gar keine Chance mehr“, so Zimmermann. Um auch diese Menschen in ein Modell wie das von Birgit Reuner zu integrieren, sei der Verwaltungsaufwand einfach viel zu hoch, meint die Fachfrau.

„Schirm mitnehmen und warm anziehen, dann geht das.“ Helgina Zimmermann, Vorsitzende Mach Mit-Förderverein

Ohnehin sieht Helgina Zimmermann das Problem nicht als so groß an. Die Kunden könnten draußen vor dem Laden warten, dann seien auch Coronainfektionen kein Problem. „Schirm mitnehmen und warm anziehen, dann geht das“, ist ihre Ansicht. Dass Menschen, die weiter hinten in der Reihenfolge stehen, fast oder sogar komplett leer ausgehen, lässt die Vorsitzende ebenfalls nicht gelten. Beim jüngsten Öffnungstag des Schwenninger Tafelladens etwa seien unter anderem zehn Kisten Gemüse, vier Kisten Brot und eine Menge Käse und Wurst übriggeblieben, zählt sie auf. „Diese Zahlen sprechen Bände.“

Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor enorm

Auch in schwierigen Zeiten wie diesen seien die Tafel-Regale nämlich noch immer gut gefüllt. „Die Supermärkte geben uns nach wie vor reichlich“, so die Fachfrau. Bei den Bürgern sei die Spendenbereitschaft ebenfalls enorm, freut sie sich. Und noch eine Positiv-Nachricht: Anders als bei vielen Vereinen herrsche auch in Sachen ehrenamtliche Helfer kein Mangel bei den Tafeln. „Wir haben sogar eine Warteliste“, so Helgina Zimmermann.

Birgit Reuner indessen ist enttäuscht, dass ihr Vorschlag für einen angenehmeren Tafel-Einkauf nicht einmal beachtet oder gar in Erwägung gezogen wurde. Für sich selbst hat sie nun die Konsequenzen gezogen, geht jetzt statt mittwochs am Freitag dorthin. An dem Tag, so erzählt sie, soll der Ansturm zumindest ein wenig kleiner sein. „Ich versuche immer, aus allem das Beste zu machen“, sagt sie.