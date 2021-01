Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Symbolisch „Lichter aus“ oder Druck auf Politik: Protest der Modehändler ist völlig unterschiedlich

Vielen Geschäften in den Innenstädten nicht nur in Villingen und Schwenningen geht es in der Corona-Krise schlecht. Doch sie setzen Zeichen, wie das Beispiel der Modehäuser Zinser und Broghammer zeigt.