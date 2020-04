Die Polizei sucht die Fahrerin eines grauen SUV mit VS-Kennzeichen, die am Freitag, 17. April, gegen 8 Uhr auf dem Nordring an der Einmündung zum Außenring Schwenningen, einen Verkehrsunfall verursachte. Die SUV-Fahrerin, die nach Zeugenaussagen zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll, fuhr von Schwenningen in Richtung Villingen und bog auf Höhe der Hochschule für Polizei nach links ab. Hierbei schnitt sie laut Polizei eine entgegenkommende 24-Jährige in deren Hyundai, die trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver den Zusammenstoß im Einmündungsbereich nicht mehr verhindern konnte. Die Verursacherin fuhr ohne anzuhalten einfach weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ihr SUV wurde hinten rechts auf Höhe des Hinterreifens beschädigt. Hinweise zum Unfallhergang und zur Verursacherin nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter 07720/8 50 00 entgegen.