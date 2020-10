Villingen-Schwenningen Kurios: Villingen-Schwenningen baut seinem Super-Blitzer sogar einen eigenen Weg Das könnte Sie auch interessieren

Ein unbekannter Täter setzte am Samstag gegen 22.30 Uhr einen an der Bundesstraße 33 aufgestellten Blitzer-Anhänger in Brand. Eine Verkehrsteilnehmerin informierte die Feuerwehr, welche anrückte und den Brand löschte. Der Sachschaden an der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt Villingen-Schwenningen ist laut Polizeiangaben noch unbekannt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder kurz zuvor Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Blitzer-Anhängers gesehen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen,Telefon 07721/601-0, zu wenden. Der Blitzer stand in der Nähe des Landratsamts.