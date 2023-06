Die Südwest Messe 2023 ist zu Ende gegangen. Laut Veranstalter besuchten deutlich mehr Menschen die regionale Verbraucherschau wie im Vorjahr, als 66000 Besucher kamen. Die Aussteller zeigten sich mit dem Messeverlauf überwiegend sehr zufrieden.

Wie Jan Goschmann von der Messeleitung beim Zwischenbilanzgespräch am Freitagnachmittag sagte, seien zu diesem Zeitpunkt, etwas mehr als die Hälfte der 500 Aussteller haben den Fragebogen ausgefüllt, knapp 86 Prozent der Aussteller „sehr zufrieden oder zufrieden gewesen“.

Wenngleich einige Branchenvertreter die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt als eher rückläufig bezeichnen, so beispielsweise die Baubranche, die aufgrund stark gestiegener Kosten rückläufig ist, so sei das Messegeschäft deutlich besser gelaufen als der Branchendurchschnitt.

Besucher strömen auf die Südwest Messe Video: Sprich, Roland

Besonders zufriedenstellend über das Messegeschäft haben sich laut Umfrage die Befragten neben dem Bereich Bau vor allem aus den Bereichen Energie und Renovieren geäußert. „Hier erwarten die Aussteller ein hohes Nachgeschäft“, so Goschmann.

Die Südwest Messe ist auch für junge Unternehmer als Plattform zum Ausprobieren gut geeignet. Thomas Möst (links) und Oliver Klemm aus Aldingen präsentieren schon im zweiten Jahr ihre Model vom Label Leopold und Kuckuck. Davon war auch Staatssekretär Patrick Rapp (rechts) bei seinem Besuch am Eröffnungstag angetan. | Bild: Sprich, Roland

Auch die Aussteller des Bereichs Möbel und Wohnen hätten Zufriedenheit signalisiert. Was Goschmann darauf zurückführt, „dass man es in seinen vier Wänden immer schön haben möchte.“ Zudem sei das Thema Energie sparen derzeit groß, was wiederum die Anbieter von Photovoltaikanlagen und kleineren Balkonkraftwerken im positiven Sinn deutlich zu spüren bekamen. Auch hier wird ein gutes Nachgeschäft erwartet.

Besucherzahlen Die Besucherzahlen befinden sich wieder auf steigendem Niveau. Im vergangenen Jahr, als die Pandemieregelungen für Großveranstaltungen bereits weitgehend wegfielen, kamen 66.000 Besucher. Zum Vergleich: Im letzten Vor-Pandemiejahr 20019 registrierte die Südwest Messe 106.000 Besucher. 2018 wurde die Marke der 100.000 Besucher erstmals geknackt, als 104.000 Besucher auf die Messe kamen. Im kommenden Jahr findet die Südwest Messe vom 25. Mai bis 2. Juni statt.

Gang über die Südwest Messe im Zeitraffer Video: Sprich, Roland

Schon fast traditionell eher unter den Erwartungen bewegt sich der Bereich Fit und Gesund.

Aufgrund der überwiegend positiven Ergebnisse des Messegeschäfts hätten bereits 60 Prozent der Aussteller, die den Fragebogen ausfüllten, bereits jetzt signalisiert, dass sie auch im kommenden Jahr wieder auf der Südwest Messe dabei sein wollen.

Auch die Besucher seien mit dem Angebot auf der Südwest Messe zufrieden gewesen, wie Karin Huber von der Südwest Messe und Ausstellungs- GmbH sagte.

Schauen, probieren und kaufen Video: Sprich, Roland

Vermisst wurde von einigen Besuchern das Veranstaltungsangebot im Festzelt, das in diesem Jahr bis auf den Froh-und-heiter-Vormittag praktisch nicht stattfand. Was vonseiten des Festwirts mit fehlendem Mitarbeiterkapazitäten begründet wurde. Hier sind die Organisatoren optimistisch, dass im kommenden Jahr das Programmangebot wieder besser sein wird.

Eine positive Bilanz gab auch die Polizei ab, was das Wildparken rund um das Messegelände betraf. Wie ein Sprecher der Polizeistation vor Ort sagte, seien am besucherstärksten Tag, am Feiertag Fronleichnam, „nur sieben Wildparker beanstandet worden“.