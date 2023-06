Seit Samstag ist die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen wieder ein Ort der Begegnung und ein Schaufenster für innovative Wirtschaftskraft in der Region. So bezeichnete Oberbürgermeister Jürgen Roth die große regionale Verbrauchermesse im Südwesten. Politischer Ehrengast war Staatssekretär Patrick Rapp vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg.

Rapp sagt, dass die Wirtschaft die Pandemie und Inflation gut überstanden habe. Jetzt seien Themen wie Transformation und Nachhaltigkeit die aktuellen Herausforderungen. Ein politisch gerne propagiertes „Weiter so“ dürfe es nicht geben. „Wir müssen so manches Gesetz und manche Vorgabe auf den Prüfstand stellen. In der Vergangenheit wurde zuviel geregelt, wir haben uns zu wenig von der Frage nach Effizienz und Tragfähigkeit politischer Lösungen leiten lassen.“

Die Südwest Messe sei mit ihren Schwerpunkten in Bereichen Medizin, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Maschinenbau und weiteren zukunftsfähigen Bereichen ein „Schmelztiegel dessen, was wir in ganz Baden-Württemberg haben.“

Beim ausgedehnten Messerundgang überzeugte sich der Staatssekretär dann persönlich von der Vielfalt der rund 500 Aussteller. „Von, so OB Roth, Bewährtem, wie dem Gurkenhobel, bis zu innovativen Neuerungen“ sei die Messe ein Ort der Begegnung und des Austauschs.

Die Südwest Messe bietet den bewährten Mix aus vielen Bereichen des täglichen Lebens, von Haushalt über Wohnen, Bekleidung und Hobby. Besondere Aufmerksamkeit nimmt das Thema Nachhaltigkeit und innovative Technologien ein. Am Stand der Feuerwehr informierte Thomas Weisser von der Feuerwehr Triberg-Gremmelsbach über den Einsatz von Drohnen zur genauen Ortung und Übersichtsanzeige, etwa von Waldbränden in unübersichtlichem Gelände. Die Stadt Villingen-Schwenningen informiert darüber, was hinter dem aktuellen Slogan „Das Leben findet Innen-Stadt“ steckt und zeigt auf, welche Baumaßnahmen in der Vergangenheit abgeschlossen wurden und welche Maßnahmen aktuell zur Verbesserung des Innenstadtlebens angestrebt werden.

Die Südwest Messe bietet auch jungen Start up-Unternehmen eine Plattform. Vom Modelabel bis zur Limonade aus Heidelbeer und Zitrone können junge Unternehmer austesten, ob und wie ihre Produkte bei der Zielgruppe ankommen.

Neben der Produktvielfalt bietet die Südwest Messe auch eine Reihe von Tipps für den Alltag. Die Bundesbank informiert, wie man echtes Geld von „Blüten“ unterscheiden kann. Am Stand des Polizeipräsidiums können Besucher auf einem Pedelec ihre Reaktionsfähigkeit testen. Laut Polizei hat es im vergangenen Jahr mehr tödlich verunglückte Fahrer von Elektrofahrrädern als von Motorradfahrern gegeben.