Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Suche nach Dirk Brünker: Wanne und Laiblewald werden erneut von Polizei abgesucht

Im Villinger Vermisstenfall überprüft die Polizei nun zwei bereits abgesuchte Gebiete: Beim Aussichtsturm und am Magdalenenberg rücken am 9. Februar 60 Bereitschaftspolizisten an.