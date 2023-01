Wo ist Dirk Brünker? Die Suche nach dem vermissten Villinger biegt offenbar in die finale Phase ein. Am Dienstag, 10. Januar, „wird mit Leichenspürhunden nach dem Vermissten gesucht“, kündigte am Montag Jörg-Dieter-Kluge für das Polizeipräsidium an.

Seit dem Abend des 23. Dezember wird in Villingen auf vielfältige Weise nach dem Verschollenen gefahndet.

„Wir ermitteln weiter in alle Richtungen“, sagt Jörg-Dieter Kluge. Er ergänzt: Es seien über das lange Wochenende „neue Hinweise eingegangen, die abgearbeitet werden“. Und: Am kommenden Samstag, 14. Januar, will laut Polizeisprecher Kluge die DLRG die Brigach erneut „zwischen Villingen und Donaueschingen absuchen“. Schon zweimal waren Spezialkräfte der Lebensretter in dem Bach unterwegs, in beiden Fällen ergebnislos.

