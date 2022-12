Die Polizei hat eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Auch am 28. Dezember wird nach dem vermissten Villinger Fußballspieler und Familienvater Dirk Brünker gesucht.

Seit 10 Uhr ist jetzt zum dritten Mal in dem Vermisstenfall der Suchhubschrauber der Polizei über Villingen. Nach Angaben von Präsidiumssprecher Jörg-Dieter Kluge sind 100 Beamte der Bereitschaftspolizei in Villingen eingesetzt.

Die Beamten werden, so heißt es weiter, im Stadtgebiet die Brigach an beiden Ufern zu Fuß abgehen. Gleichzeitig ist der Polizeisuchhubschrauber Bussard damit beauftragt, die Brigach noch einmal abzufliegen und mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach Lebenszeichen des Verschollenen zu suchen.

Bei der Polizei in Villingen stehen schon die Fahrzeuge für die groß angelegte Suchaktion bereit. | Bild: Trippl, Norbert

Seit 10.30 Uhr ist die Bereitschaftspolizei mit elf Mannschaftswagen in Villingen auf der Wache eingetroffen. Die Beamten rüsten sich für den mehrstündigen Einsatz.

Die Bereitschaftspolizei rückt aus Video: Trippl, Norbert

In der Villinger Färberstraße sind nach Angaben von Jörg-Dieter Kluge bereits seit dem Morgen „mehrere kleine Polizeiteams im Einsatz, um rund um die Gaststätten an der Kneipenmeile anzutreffenden Höfe und Seitengassen abzusuchen“.

Zur Mittagszeit wartet die Einsatzleitung des Villinger Kriminalkommissariats noch immer auf die angeforderten Polizeitaucher, die eigentlich im Bereich der Angelseen vor Marbach eingesetzt werden sollen. In allen Fällen geht es darum, den seit kurz vor 21 Uhr am 23. Dezember zuletzt in Villingen in der Färberstraße gesehenen Dirk Brünker zu finden. Er soll sich an jenem Abend vermutlich zu Fuß auf den Nachhauseweg im Villinger Süden aufgemacht haben.

Bild; Polizei | Bild: Trippl, Norbert

Die Personenbeschreibung Dirk Brünker ist 61 Jahre, circa 1,90 Meter groß, schlank, kurze gräuliche Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans, einem oliv-grünen Parka, braunen Schuhen und einem blauen Sweatshirt mit Streifen.



Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.



Hinweise erbitten die Beamten unter der Rufnummer des Villinger Reviers: 07721-6010.

Der Suchhubschrauber ist um 11 Uhr über dem Angelseen vor Marbach. | Bild: Trippl, Norbert

Die Hundertschaft Bereitschaftspolizei ist am Vormittag überall entlang der Brigach, hier an der Mühlenstraße hinter der Firma Hess.

Suchtrupp in der Mühlenstraße Video: Trippl, Norbert

Zwischen Villingen und Marbach ist überall Polizei im Unterholz. Das Vorankommen ist auch für die geübten Beamten teils beschwerlich.

Ein Polizist kämpft sich zwischen altem Tonhallengelände und Bach durchs Gestrüpp. | Bild: Trippl, Norbert

In Gruppen oder einzeln gehen die Polizisten langsam voran. Manche gehen ab der Bahnhofsstraße bachabwärts, andere wiederum sind ab Marbach entgegen der Flussrichtung unterwegs.

Bei Marbach suchen die Beamten an der Brigach. | Bild: Trippl, Norbert

Auch an der Mühlenstraße bei der Firma Hess sind die Beamten im Einsatz. | Bild: Trippl, Norbert

Gegen 15 Uhr zeichnet sich ab, dass die Suche ergebnislos dem Ende entgehen wird. Erste Gruppen der Polizisten sind laut Präsidiumssprecher Jörg-Dieter Kluge auf dem Rückweg.

Der Helikopter sei am Morgen, so fasst Kluge zusammen, bis nach Donaueschingen geflogen. Zwei Stunden insgesamt habe die Maschine langsam die Uferbereiche des Bachlaufs überprüft, ohne Hinweise zu finden.

Die angeforderten Taucher werden laut dem Polizeisprecher am 28. Dezember nicht mehr in Villingen eintreffen können, erklärt Kluge. Sie seien bei einem anderen Einsatz gebunden.

Wie geht es weiter?

Jörg-Dieter Kluge schildert das weitere Vorgehen: Mit der Suche rund um Villingen und in der Stadt „sind wir jetzt langsam am Ende unserer Möglichkeiten“. Doch es gibt noch andere Spuren. Es seien einige Hinweise zu dem Fall eingegangen.

Die Beamten ermittelten jetzt „weiterhin in alle Richtungen“. Die Kripo werde ihre Arbeit fortsetzen: Befragungen und Überprüfungen von Angaben seien angesichts des rätselhaften Verschwindens des 61-Jährigen weiterhin das Thema für die Beamten.

An der Brigach wird auch an der Niederwiesenstraße gesucht. | Bild: Trippl, Norbert

Mut macht den Ermittlern aber auch den Angehörigen ein Sucherfolg vom Freiburger Schauinsland. Hier wurde jetzt eine seit fünf Tagen vermisste Person lebend gefunden, als viele schon nicht mehr an einen Erfolg bei dieser Suche zu glauben wagten. Jetzt hoffen viele auf ein ähnlich glückliches Ende wie im Fall der Freiburger Vermisstensuche.