Street-Workout für Jedermann: Sportwissenschaftler zeigt fünf einfache Übungen für das Training im Stangen-Parcours

Fitnessstudios sind derzeit geschlossen. Doch in Doppelstadt gibt es drei sogenannte Street-Workout-Parks. Hier kann jeder kostenlos im Freien trainieren und dabei sein Immunsystem stärken, was gerade in Corona-Zeiten so wichtig ist. Andreas Förnbacher zeigt im Video, wie das geht.