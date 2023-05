Mehr als zwei Monate nach dem Baugrubendrama in Schwenningen ist die der Sturmbühlstraße jetzt wieder in beide Richtung für den Verkehr freigegeben. Dies vermeldet am Dienstag die Stadtverwaltung.

Seit Anfang März ist die Sturmbühlstraße in Schwenningen gesperrt. Anfangs für beide Fahrtrichtungen, zuletzt mehrere Wochen halbseitig. In der Sturmbühlstraße hatten, augenscheinlich unsachgemäße Baggerarbeiten eines 44-jährigen Mannes dazu geführt, dass die Seitenwände einer Baugrube abrutschten. Dadurch wurde die Standfestigkeit von zwei Nachbarhäusern gefährdet.

Die Fragen, ob die Häuser weiterhin einsturzgefährdet oder die Baugrube wieder sicher ist, konnte wochenlang nicht geklärt werden. Jetzt kam die Entwarnung. „Der Verkehr in der Sturmbühlstraße kann wieder in beiden Richtung ungehindert rollen“, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit.

Statiker bescheinigt Sicherheit

Der Grundbesitzer und Hobbybaggerfahrer, so heißt es weiter, habe inzwischen die von der Stadt geforderten notwendigen Nachweise erbracht, dass die Baugrube und deren Umfeld wieder sicher sei. Durch das Gutachten eines vom Unfallverursacher beauftragten Statiker konnten nach Mitteilung aus dem Rathaus die Bedenken über die Standsicherheit der Straße ausgeräumt werden.

Der von der Stadt beauftragte Bodengutachter habe ebenfalls grünes Licht gegeben, sodass die wichtige Verbindungsachse nun, nach Wochen der einseitigen Sperrung, wieder geöffnet werden konnte.

Die Freigabe der Straße erfolgt sofort. Die Technischen Dienste der Stadt haben die Absperrbarken abgebaut.

Während die Beeinträchtigung des öffentlichen Straßenverkehrswegs beendet ist, dürfte der Fall für den Grundstücksbesitzer noch nicht ausgestanden sein. Es gibt offenbar Schadenersatzansprüche von Nachbarn sowie Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

