Auf der Bundesstraße 27/33 zwischen Mediamarkt und dem Messegelände ist es am Montagnachtmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin war von VS-Schwenningen kommend in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Dürrheim kam sie laut Polizei dort nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Renault Modus eines 63-Jährigen zusammenstieß.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß vollkommen zerstört. Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro. | Bild: Sprich, Roland

Wie es weiter heißt, drehten sich in der Folge beide Autos mehrfach und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Insassen beider Autos erlitten schwere Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf rund 40.000 Euro geschätzt wird.

Der Unfall ereignete sich zwischen dem Gewerbegebiet Bad Dürrheim und der Auffahrt beim Messegelände. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt, es bildeten sich lange Rückstaus in beiden Richtungen. | Bild: Sprich, Roland

Straße gesperrt

Aktuell wird die Unfallstelle von der Polizei komplett gesperrt – auch, weil ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz im Einsatz ist. Eine Umleitung ist eingerichtet. Wann die in beide Richtungen gesperrte Bundesstraße wieder frei ist, ist noch nicht abzusehen.