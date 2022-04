Am Revers der Mitarbeiter am Ticketschalter im Franziskaner sticht der Anstecker der Kundschaft aber sofort ins Auge. Am Schalter der Verwaltung wird Flagge gezeigt. Für einmal nicht die des Oberzentrums, sondern die der Ukraine.

In Form von kleinen Ansteckern haben das die Mitarbeiter sich selbst gewünscht, abgestimmt und dann gehandelt. „Das ist selbst gebastelt“, schwärmt Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der Wirtschaft- und Tourismus Villingen-Schwenningen.

Nichts machen war in diesen Zeiten keine Option. Also kreierte das Team der Tourist-Info diese Schleife und bastelte selbst. | Bild: Hahne, Jochen

Claudia Dinser gehört zu diesem Team, das an den beiden Schalter der Tourist-Info im Foyer des Villinger Konzerthauses und des Schwenninger Bahnhofes arbeitet. „Wir wollten einfach unbedingt Solidarität zeigen“, erklärt Claudia Dinser die Motivation. „Das Bedürfnis, etwas zu tun“, sei das Eine. Die Erkenntnis, dass „man direkt gegen den Krieg fast nichts machen kann – außer zu spenden und zu helfen“ sei das Andere.