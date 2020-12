Die stetig zurückgehenden Spenden machen nach eigenen Angaben auch der doppelstädtischen „Pro Kids“-Stiftung sehr zu schaffen. Denn aufgrund der Corona-Lage war es auch der Stiftung, die sich für das Wohlergehen von Kindern aus vorzugsweise armen Familien einsetzt, nicht möglich, durch Benefizaktionen ihre Kassen zu füllen. Als sehr wichtig für die Finanzierung der wohltätigen Aktivitäten habe sich in der Vergangenheit stets der jährliche Benefizabend mit bekannten und beliebten Künstlern erwiesen. Doch der musste in diesem Jahr ausfallen, und dass er in der ersten Hälfte 2021 stattfinden kann, scheint Joachim Spitz sehr fraglich.

Auf Spenden angewiesen

Der Stiftungsratsvorsitzende hofft daher darauf, dass die Menschen in Villingen-Schwenningen und der weiteren Region in der Vorweihnachtszeit an die „Pro Kids“-Stiftung denken. „Nach wie vor versehen wir unsere vielfältigen Aufgaben“, sagt er. „Doch uns fehlt die übliche Finanzierung. Deshalb sind wir augenblicklich mehr denn je auf die Spendenbereitschaft der Menschen und Firmen angewiesen.“

Spitz garantiere, dass Zuwendungen an die Stiftung zu 100 Prozent an die bedürftigen Empfänger weiter geleitet werden, weil „Pro Kids“ ausschließlich ehrenamtlich betrieben werde. Hierin liege ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wohlfahrtsorganisationen. Außerdem sei die Stiftung ausschließlich im Schwarzwald Baar Kreis aktiv. Wer ihr helfe, helfe damit vornehmlich jungen Menschen, die direkt vor der eigenen Haustür leben und Not leiden.

Unternehmer Joachim Spitz ist der Macher von Pro Kids, und das schon seit zehn Jahren. | Bild: Rüdiger Fein

Herausforderung Armut

Tatsächlich sei Armut nach wie vor eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland. Sie präge den Alltag von mehr als einem Fünftel aller Kinder hierzulande. Das bestätigt nicht nur eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zu Kinderarmut; das können auch Joachim Spitz und seine Mitstreiter aus eigener Anschauung vor Ort bestätigen.

Denn die Corona-Krise verschärf die Situation der Kinder, die in prekären Verhältnissen leben. Die Eltern dieser Kinder arbeiten häufiger in Teilzeit oder als Minijobber und gehören deswegen zu der Gruppe, die als erste ihre Jobs verliere. Oder sie erhalten nur vergleichsweise wenig beziehungsweise gar kein Kurzarbeitergeld. „Auch beim Homeschooling sind Kinder aus armen Verhältnissen benachteiligt“, sagt Joachim Spitz. „Sie verfügen seltener über die notwendige technische Ausstattung und haben zum Teil auch keine Rückzugsräume zum ungestörten Lernen.

Krise verschärft die Probleme

Thorsten Frei, Abgeordneter und Schirmherr der Stiftung ergänzt: „Natürlich haben wir im Bund auch in der Corona-Pandemie Kinderarmut und die Familien mit kleinem Geldbeutel im Blick. Das bedeutendste Instrument ist sicher die Kurzarbeit, die flächendeckend die Jobs der Menschen erhält. Klar ist aber auch, dass es in Krisenzeiten noch schwerer wird, alle Probleme zu lösen.“ Deshalb komme es heute mehr denn je auf ehrenamtliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt an.

Jeder könne einen Beitrag leisten – nicht nur an Weihnachten – und durch eine Spende ein Stück Menschlichkeit und Nähe zum Ausdruck bringen.“ Die „Pro Kids“-Stiftung sehe sich hier nach wie vor als verlässlicher Partner. Sie könne oft unbürokratisch reagieren, und ist vor Ort nach wie vor stark gefordert.

Die Babyklappe der Pro Kids-Stiftung gibt es seit zehn Jahren. | Bild: Pro Kids Stiftung

Seit zehn Jahren am Start

Aus eben dieser Perspektive wurde die Stiftung vor über einem Jahrzehnt auch gegründet: Unternehmer Joachim Spitz, inzwischen vielfach für sein soziales Engagement ausgezeichnet, realisierte, dass eine beträchtliche Anzahl von Kindern in der Region, von ihren Eltern nicht das Geld bekommen, das notwendig ist, um in der Schule ein warmes Mittagessen zu kaufen. Er handelte daraufhin und gründete „Pro Kids“ VS mit dem Ziel, bedürftigen Kindern ihre Schulmahlzeit zu finanzieren.

Seitdem sind vor Ort zahlreiche Projekte zum Wohl von Kindern und jungen Leuten hinzugekommen. Im Zentrum der Arbeit stehen unter anderem Projekte wie der Pro Kids-Treff und die Hausaufgabenhilfe. Als besonders wertvoll erwies sich eine Babyklappe, die die Stiftung im Franziskusheim installierte – sie rettete im laufe der letzten Jahre schon fünf Säuglingen das Leben.

