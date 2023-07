Wie kosten- und zeitaufwändig die Sanierung industrieller Altlasten ist, zeigt sich auch am ehemaligen Standort der 2009 abgerissenen ehemaligen Uhrenfabrik Jäckle in Schwenningen. Die Beseitigung der hinterlassenen Erdverunreinigungen wird den Steuerzahler in den nächsten Jahren noch mal mindestens eine halbe Million Euro kosten.

Im Zentrum Schwenningens

Der Altstandort der Metallwaren- und Uhrenfabrik Johann Jäckle liegt im Zentrum von Schwenningen angrenzend zur neu errichteten Neckarhalle, dem Neckarpark und dem Neckartower. Der Schadensbereich befindet sich unterhalb des Parkplatzes zur Neckarhalle und innerhalb der Wasserschutzzone „Keckquellen“.

Die Metallwaren- und Uhrenfabrik betrieb umweltgefährdende Arbeitsbereiche wie Galvanik, Druckerei, Lackiererei und Metallreinigung. 2003 wurde der Betrieb nach Insolvenz eingestellt, das Betriebsgebäude 2009 von der Stadt abgerissen.

Schwerwiegende Verunreinigungen

Bereits damals, im Vorfeld der Landesgartenschau 2010, wurde der Untergrund untersucht. Festgestellt wurden großflächige und schwerwiegende Verunreinigungen durch Lösemittel, insbesondere durch leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), im Boden und Grundwasser.

Seinerzeit leitete die Stadt mit öffentlichen Fördermitteln eine Schadstoffsanierung ein. Unter anderem wurde der Boden oberhalb der Grundwasserzone ausgetauscht. Auf diese Weise konnten schätzungsweise ein Viertel der Schadensbereiche entfernt werden.

Zehn Jahre passiert nichts

Die weitere Untersuchung zur Sanierung des Grundwassers sollte nach der Landesgartenschau stattfinden. Doch diese Untersuchung, so stellt jetzt das Grünflächen- und Tiefbauamt der Stadt in einer Vorlage an den Gemeinderat fest, konnte erst nach Fertigstellung der Neckarhalle im Jahr 2019 aufgenommen werden – zehn Jahre nach Abriss des Gebäudes.

In einer Pilotphase bis 2021 wurden Mikroorganismen ins Grundwasser eingegeben, um die LHKW-Belastung abzubauen. Nach Feststellung der Stadt habe dies zu einem deutlichen Rückgang der Schadstoffbelastung geführt. Daher soll nun dieses Pilotprojekt zu einer umfassenden Sanierungsmaßnahme erweitert werden.

Viel Geld für die Sanierung

Und die kostet weiter Geld. Das Sanierungsprojekt wird nun auf drei Jahre fortgesetzt und muss von einem Fachbüro durchgeführt werden. Das kostet die Stadt rund 274.000 Euro. Die wurden jetzt vom Gemeinderat ohne Diskussion bewilligt.

Weitere Sanierungsmaßnahmen werden vorerst bis 2027 durchgeführt. Insgesamt geht das Tiefbauamt bis dahin von Kosten von 556.000 Euro für die Schadstoffbeseitigung und hydraulische Sicherung durch eine Grundwasserreinigungsanlage aus. Ob nach 2027 weitere Sanierungsmaßnahmen anfallen, lässt sich nach Feststellung der städtischen Fachleute derzeit nicht absehen.