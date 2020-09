Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Sternenbäck schließt zwei von drei Filialen in Villingen-Schwenningen

Die Corona-Pandemie trifft die Bäckereikette Sternenbäck hart. Das Unternehmen schließt 45 Filialen in sechs Bundesländern. In Villingen-Schwenningen hat die Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG drei Standorte, von denen zwei bald dicht machen werden.