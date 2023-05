Mehrere Monate, zwischen Oktober und Dezember vergangenen Jahres, soll ein offenbar psychisch kranker Mann die Villinger Kneipenmeile terrorisiert haben. Der 33-Jährige wurde bundesweit als Steinewerfer aus der Färberstraße bekannt, da ihn ein Video zeigt, wie er mit einem Backstein auf die Fenster einer Bar eindrischt. Doch die Sachbeschädigung ist nur ein Tatvorwurf bei dem Prozess, der ihm Ende September vor dem Landgericht Konstanz gemacht wird.

Zwölf Zeugen sind geladen

Insgesamt zwölf Zeugen sind geladen sowie ein Sachverständiger. Der 33-jährige Steinewerfer soll an einer Psychose leiden, weshalb seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht komme. Zudem werden dem Angeklagten diverse Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen vorgeworfen.

Vor allem als das Video eines Nachbarn in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt wurde, war schnell die Forderung zu hören, ihn dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen. Doch das ist einfacher gewünscht, als umgesetzt: Denn die Hürden sind hoch.

Mindestens einmal wurde der 33-Jährige auf Veranlassung des städtischen Bürgeramts in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Dort musste ein Facharzt entscheiden, ob er dauerhaft untergebracht wird. Doch dies war nicht der Fall, es wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht bejaht, dass von dem Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht.

Bei Unterbringung Landgericht zuständig

Mit der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus muss sich nun die Justiz beschäftigen. Das ist auch der Grund, warum der Fall gleich vor dem Landgericht Konstanz verhandelt wird. Die Anklage der Staatsanwaltschaft umfasst eine Vielzahl von Vorwürfen allein zwischen 5. Oktober und 1. Dezember 2022.

Dem inzwischen unter Betreuung stehenden Angeklagten, der bisher noch nicht einschlägig vorbestraft sei, werden vier Körperverletzungsdelikte teilweise in Tateinheit mit weiteren Delikten zur Last gelegt. Darunter sei beispielsweise eine Sachbeschädigung in einem Friseursalon in der Färberstraße und einen Biss in den Oberschenkel sowie der bekannte Einwurf von Fensterscheiben einer Bar in der Färberstraße. Weiterhin soll der 33-Jährige Menschen, oft Zufallsopfer, bedroht und verschiedene Örtlichkeiten trotz bestehender Hausverbote betreten haben, teilt die Sprecherin des Landgerichts, Mirja Poenig, mit.

„Hier ist es ruhiger geworden.“ Leonard Mala, Gastronom

Zumindest bei ihm sei es zum Glück ruhig geworden, berichtet der damals besonders betroffene Gastronom Leonard Mala. Daher konnte er den Sicherheitsdienst unter der Woche wieder abziehen, er ist nur noch am Wochenende aktiv. Zwar tauche der 33-Jährige in der Kneipenmeile immer wieder auf, doch zu neuen Übergriffen sei es bei ihm in der Färberstraße nicht mehr gekommen.

„Hände gebunden“

Allerdings ist es um den Mann nicht gänzlich ruhig geworden. Nach Einschätzung der Polizei sei die Person psychisch krank, berichtet Polizeisprecher Jörg Dieter Kluge. Daher würden Vorfälle mit dem 33-Jährigen nicht mehr im Polizeibericht veröffentlicht. Manchmal würde sich der Mann schon beim Eintreffen der Streife entschuldigen, er räumt dann selbst ein, er habe Mist gemacht. Länger festhalten könne ihn die Polizei nach Stand der Dinge nicht: „Uns sind da leider die Hände gebunden.“