Mögliche Standorte für Windkraftanlagen hat die Stadtverwaltung im Westen des Villinger Stadtwaldes untersucht. Dabei sind Flächen gefunden worden, die sich für Standorte eignen würden.

Wo lauern Konflikte?

Nun hat der Regionalverband ebenfalls zwei Vorranggebiete im Stadtgebiet westlich und nordwestlich von Pfaffenweiler benannt, wo im Gegensatz zu denen, die die Verwaltung gefunden hatte, kein Konfliktpotenzial mit dem Vogelschutz besteht.

Schon bald, am 27. Oktober, will die Versammlung im Planungsausschuss Entwurf sowie Beteiligung beschließen. Bürgermeister Detlev Bührer erklärte im Gemeinderat, dass diese Flächen des Regionalverbands aber aus Sicht der Verwaltung aufgrund der Lage zum Siedlungsbereich in Villingen „mit einem höheren Konfliktpotenzial“ versehen seien und die deutlich nähere Lage zur Kernstadt „zu einer stärkeren Betroffenheit der Bevölkerung“ führen werde.

Außerdem, und das Argument leuchtete den Stadträten ein, ist in den Bereichen, die die Verwaltung gefunden hat, im Gegensatz zu denen, die der Regionalverband ausweisen will, eine „betriebswirtschaftlich interessante Windhöfigkeit“ vorhanden und sie sind damit „finanziell deutlich lohnender als die Standorte des Regionalverbandes“.

Alle Standorte betrachten

Letzten Endes entschieden die Stadträte sich für den Vorschlag der Verwaltung, zweigleisig zu fahren. „Wir haben das Problem, dass unsere Standorte nicht in der Regionalplanung sind“, erklärte Bührer. Das bedeute, dass man damit rechnen müsse, dass die Genehmigungsverfahren in die Länge gezogen werden.

Auch die Stadtverwaltung hat sich auf die Suche nach Flächen für Windräder gemacht. Bürgermeister Detlev Bührer (hier ein Bild vom Juni 2022) hält diese Lösung für besser., | Bild: Stadler, Eberhard

Restriktionen bestünden in den von der Verwaltung favorisierten Gebieten durch den Vogelschutz. Unter anderem muss das Auerhuhn im Stadtwald geschützt werden. Nach Einschätzung der Verwaltung gibt es allerdings im Stadtwald schon seit mehr als zehn Jahren keine Auerhuhn-Nachweise mehr.

Durch Windräder 75 Prozent des Energiebedarfs?

Außerdem sei mit Belastungen des Landschaftsbildes, der Geräuschemissionen und des Naturhaushaltes zu rechnen. Die Stadtverwaltung hat die Firma Caeli-Wind konsultiert, deren Gründer Ben Schlemmermeier den Stadträten unter anderem das Potenzial der Anlagen erläuterte: Ein solcher Windpark auf den Flächen, die die Verwaltung ausweisen möchte, könnte 75 Prozent des Energiebedarfs der Kommune abdecken. Pro Anlage wird ein Hektar Fläche benötigt.

Der städtische Entscheidungsprozess in Sachen Windkraft soll in einer der nächsten Sitzungen stattfinden. Nach einer grundlegenden Entscheidung könnte dann ein Antrag zur Änderung des Flächennutzungsplanes an den beschließenden Gemeinsamen Ausschuss gestellt werden. Aus zeitlicher Sicht ist allerdings die Grundlage für die Umsetzung der Planungen des Regionalverbandes deutlich schneller gegeben. Zur Aktivierung der städtischen Pläne wäre eine eigenständische Planung notwendig, die Verwaltungskapazitäten binden würde.

Ulrike Salat hofft auf eine schnelle Umsetzung der Pläne. | Bild: Stadler, Eberhard

„Windkraft“, so stellte Gudrun Furtwängler (CDU) fest, „ist ein ebenso emotionales Thema wie Solarenergie. Wichtig ist, dass man das wirtschaftlich darstellen kann“. Ulrike Salat (Grüne) meinte: „Je früher wir dran sind, desto besser.“

2025 wolle der Regionalverband bereits vollendete Tatsachen geschaffen haben. „Sind wir auch so schnell?“, fragte Furtwängler. Ben Schlemermeier nannte 18 Monate als Zeitspanne.

Oberbürgermeister Jürgen Roth will sich beim Regionalverband für das Anliegen der Stadt einsetzen. Frank Bonath (FDP) nannte das Thema Akzeptanz als Argument. Die AfD, so Olaf Barth, sehe sich in ihrer ablehnenden Haltung zur Windkraft bestärkt.