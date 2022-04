Stefan Merkl kommt dynamisch und mit Sturmfrisur um die Ecke „Das ist der Job, der hält jung“, sagt der 54-jährigen Musiklehrer. Merkl ist mehr als nur Pädagoge. Zum Beispiel auch Komponist. Zusammen mit Schwenningens Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner wird er das Jahreskonzert der Stadtmusik am 9. April in der Neckarhalle durchwürzen.

Wolfgang Wössners neuer Jubiläums-Marsch

Der April-Abend, der so erhaben im Jubiläumsprogramm der Stadt Villingen-Schwenningen erwähnt ist, erfährt mehrere Höhepunkte. Wolfgang Wössner hat einen Jubiläumsmarsch kreiert. Eine Art musikalischer Geburtstagstorte für das Oberzentrum.

Wolfgang Wössner ist Schwenninger Stadtmusikdirektor. Hier bereitet er in den Lockdown-Monaten einen Gruß an seine Musiker vor. | Bild: Wolfgang Wössner

Schwenningens Stadtmusikdirektor hat eigens für das Jubiläum den auch so benannten VS-Jubiläumsmarsch komponiert. Dabei hat er im Trio ein Lied kreiert, welches durch seinen VS-bezogenen Text aufhorchen lässt. Florian Stier wird hierbei den Gesangspart übernehmen.

Entstanden ist die Idee im Villinger Irish Pub: „Wir gehen da regelmäßig ein Bier trinken“, erzählt Stefan Merkl. Er und Wolfgang Wössner kennen sich seit den Jahren, als Stefan Merkl am Deutenberg-Gymnasium Schüler am Musikinstrument unterrichtete und so den Kontakt zur Stadtmusik fand. Jahre später haben die beiden Musiker ihr kleines Jubiläums-Sahnehäubchen abends beim Feierabend-Bier besprochen.

Die Herausforderung für Blasmusiker

Wössner und Merkl klappen in Schwenningen die ganz große Experimental-Kiste auf. Aber was kommt dabei heraus? Merkls Arm liegt auf dem Tisch und sein Zeigefinger sticht in die Luft, als er das Projekt umreißt. Fünf Schlagzeuger werden auf der Bühne mit dem Schwenninger Orchester performen.

Aufgepasst, sagt Stefan Merkl: Der Komponist und langjährige VS-Musikpädagoge lässt in der Neckarhalle ein besonderes Werk uraufführen. | Bild: Trippl, Norbert

Wössner hat die Aufgabe, das zu dirigieren, was Merkl auf die Notenblätter fixiert hat. Gegeben wird nichts anderes als ein Parforce-Ritt weit weg vom gewohnten Geläuf der Blasmusik. Anders ausgedrückt: Das Ensemble wird abheben. „Wir bewegen uns zwischen atonaler Musik und Techno“, sagt Merkl vorab.

Dirigent Wolfgang Wössner. | Bild: Trippl, Norbert

Wie herausfordernd ist das für die Stadtmusik? Wolfgang Wössner lacht und räumt ein: „Das wird schon sehr schwierig. Das atonale Spielen, die Taktwechsel“, erklärt er.

Video: Trippl, Norbert

Stefan Merkl ist in Zell am Wiesental geboren und hat 2019 ein Stück für das Norwegian Wind Ensemble geschrieben. Ein Jahr war er in Norwegen und als er mit Wolfgang Wössner im Villinger Irish Pub über einen kecken Beitrag fürs VS-Jubeljahr grübelte, beschloss das Duo, dem für Norwegen komponierten einen Satz weitere Teile hinzuzufügen. Heute hat das Stück drei Sätze.

Wenn die Stadtmusik atonal und Techno spielt

Zur mentalen Einstimmig vorab das Konzept: „Der zweite Satz beginnt mit absteigenden Clusterklängen. Einem sich nach unten ausweiten den Tonraum, dem sich eine aufstrebende an Mahler erinnernde Melodie entgegenstemmt, bis im Schlagwerk sich der eindringende Rhythmus: dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz – durchsetzt. Dieses Morsezeichen für SOS steht für all die Hilferufe der letzten Zeit, auf privater oder globaler Ebene“, sagt Stefan Merkl.

Als die Stadtmusik Schwenningen 2017 zwischen Villingen und Schwenningen spielt, tanzen die Besucher spontan zu den Klängen der Polkas. | Bild: Sprich, Roland

Das ist nicht alles, im Verlauf steigert sich das Geschehen. Merkl: „Satz drei gibt sich kämpferisch. Von Anfang an treibt die Schlagzeuggruppe das Orchester vor sich her. Es sind Sirenen zu hören, die Hörner intonieren Kriegsgeschrei, die tiefen Bläser rennen mit einer kraftvollen Figur. Bis jäh das Getöse abbricht und ein altes Kinderlied zu hören ist: Schlaf, Kindlein, schlaf.“

Das Lied der fünf Schwäne

Die Idylle ist nur von kurzer Dauer und wieder soll sich das Orchester aufbäumen, bis ein zweites Mal ein weiteres Lied intoniert wird: Zogen einst fünf wilde Schwäne – ein altes Protestlied vom Zupfgeigenhansel gegen die Sinnlosigkeit des Kriegs. Auch dieses Intermezzo ist bei der Performance nur von kurzer Dauer und „wird überrannt“, wie der Komponist es geplant hat. Wer also ein normales Stadtmusik-Konzert in Schwenningen erwartet, der wird überrascht.

Ist da eine politische Botschaft drin?

Wie bei einem Choral endet die Ur-Aufführung. „Alles hellt sich auf und mündet in einem hymnenartigen Teil“, erklärt Merkl. Weshalb ganz am Schluss weiter das SOS-Zeichen im Stakkato zu hören sein wird?

„Musik hat die Aufgabe, Menschen zusammen zu bringen“, formuliert er. Schöne Grüße an Rußland? Merkl schüttelt sein Haupt. Er will sein Werk nirgendwo einbetten lassen. Präsentiert werde „ein neuer Sound“.

Für das Konzert am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr in der Neckarhalle gibt es noch Karten. „Die Leute sind bei Großveranstaltungen noch zurückhaltend“, stellt Wolfgang Wössner am Montag vor dem Konzert fest.