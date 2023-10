Ein „sehr erfreuliches Ergebnis“ haben die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) im Jahr 2022 erwirtschaftet. Darüber freut sich SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen im Gemeinderat.

„Günstig eingekauft, teuer verkauft.“ Gregor Gülpen, SVS-Geschäftsführer

„Wir haben günstig eingekauft und ich konnte das teuer verkaufen“, erklärte Gülpen. Als Gründe für das gute Ergebnis nannte er unter anderem, dass die Gasmangellage nicht eingetreten sei. Außerdem habe der Kunde gespart.

Stadtwerkechef Gregor Gülpen will die Rücklage nutzen, damit sich künftig der Strom nicht verteuert. Unser Bild stammt von Januar. | Bild: Trippl, Norbert

Knapp vier Millionen an VS

Der Jahresüberschuss liegt bei 14,1 Millionen Euro. 8,1 Millionen Euro wurden in die Gewinnrücklage eingestellt, 3,6 Millionen Euro an die Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen ausgeschüttet und 2,4 Millionen Euro an die Thüga Holding AG München.

„Das geht aber nicht weiter so“, schränkte Gülpen ein. Damit es keine Preiserhöhungen gibt, soll die Gewinnrücklage verwendet werden. „Ich denke, das ist eine kluge Entscheidung“, kommentierte Oberbürgermeister Jürgen Roth, der das „Gott sei dank so günstige“ Ergebnis lobt. Klaus Martin (CDU) erklärte, das abgelaufene Jahr sei „nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig“ gewesen.

Klimaforscher kommt

Abschließend wurde auf einen Vortrag des Klimaforschers Mojib Latif zum Thema „Klimaschutz ist Innovation“ hingewiesen, der am 29. Februar um 18 Uhr in der Neuen Tonhalle stattfindet.