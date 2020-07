Die Stadtverwaltung hat zur Klausurtagung des Gemeinderates eine Presseerklärung veröffentlicht. Darin schreibt die Verwaltung: „Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung zur Haushaltskonsolidierung am vergangenen Freitag in 4,5 Stunden mit einzelnen Positionen befasst. Dabei stand im Vordergrund, Ansätze zu strukturellen Veränderungen herauszuarbeiten. Der Gemeinderat hat der Verwaltung hier vielfältige Arbeitsaufträge erteilt. Es wurden in dieser Sitzung keine Entscheidungen, weder im kulturellen noch bei den freiwilligen Leistungen getroffen. Der Begriff „Kahlschlag“ geht somit fehl.

Die in den beiden Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission getroffenen Ideenlisten wurden durch das Gremium zur Kenntnis genommen. Es wurden daraus Strukturfelder erarbeitet, die vertieft betrachtet werden sollen. Bis zum September 2020 sollen jetzt diese Felder dargestellt, geprüft und dem Gremium vorgestellt werden. Daraus wird der Gemeinderat Vorgaben für den Haushaltsplanentwurf entwickeln, die die Verwaltung dann einarbeitet. Hier wurden auch neue Ideen hinsichtlich der Entwicklung von Synergien entwickelt. Einige Punkte bedürfen auch einer planerischen Untersuchung. Die Fachleute, auch externe, werden sich damit beschäftigen und die Ergebnisse den Gremien vorstellen. Alle Beteiligten sind sich dessen bewusst, dass Punkte auch erst 2021 Thema werden können. Dies ist mit dem Zeitplan gut vereinbar.

Das Gremium war sich unisono einig darüber, dass bei einem derartig hohen Einspardruck es erlaubt sein muss und legitim sei, alle Themen ansprechen zu dürfen. Dabei geht es nicht gleich um die Einstellung von Bereichen, nur weil sie auf einer Ideenliste erscheinen. Das wurde im Gemeinderat auch durchweg mitgetragen.

Der Prozess der Haushaltskonsolidierung gleicht einem Marathonlauf und ist kein Sprint. Er wird sich über mehrere Jahre hinziehen. Wir gehen derzeit von einer Zeitlinie bis 2024 aus. Die Aufgabe ist eine große Herausforderung, aber alle Mitglieder des Gemeinderates waren sich darin einig, dass die stattgefundene Sitzung als Startpunkt für diesen Marathonlauf gesehen werden kann.“