Sandstrand-Feeling für Jedermann gibt es ab 20. Juli auf dem Schwenninger Muslenplatz. Bis es so weit ist, müssen aber zuerst die Mitarbeiter der TDVS (Technischen Dienste VS) ordentlich schwitzen.

Holzbohlen aus dem Forst

Zunächst müssen sie die großen Holzbohlen aus dem Städtischen Forst anfahren, um die zwölf mal zwölf Meter große Strandfläche einzufassen. Nachdem diese miteinander verschraubt sind, wird der Innenraum dann noch mit einem Fließ ausgelegt, damit der Sand bei Regen nicht einfach heraus gespült wird.

Damit alles hält, müssen die Holzbohlen vor der Befüllung mit Sand noch fest miteinander verschraubt werden. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Als nächstes kommen noch diverse Kabel und Leitungen in die Konstruktion. Am Rand wird noch eine Hütte aufgebaut. Weiter geht es dann am Donnerstag, wenn der riesige Sandkasten auf 40 Zentimeter Höhe mit 80 Tonnen Sand aufgefüllt wird. Dann kommen noch Stühle, Tische und sogar Palmen, so wie es eben an einem richtigen Strand auch sein soll.

Eine große Bohle für den neuen Stadtstrand auf dem Muslenplatz wird angeliefert Video: Hans-Jürgen Götz

Am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juli, wird die Strandfläche dann vorab dem eigentlichen Start erst einmal zum „StadtstrandKids“, dem größten Sandkasten der Stadt, umfunktioniert – ganz nach dem Motto: erst die Kleinen, dann die Großen. Buddeln, Sandburgen bauen und Spaß für die ganze Familie. Schon ab dem 11. Juli gibt es für Kinder kostenlose Sandelförmchen zu den Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek am Muslenplatz!

Zwölf mal zwölf Meter wird der größte Sandkasten der Stadt umfassen. Die Holzbohlen als Umrandung geben die Dimension auf dem Schwenninger Muslenplatz bereits vor. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Der weitere Aufbau des Strandes wird am Montag, 17. Juli, fortgesetzt, bevor der Stadtstrand am 20. und 21. Juli für ein Pre-Opening von 11 bis 22 Uhr öffnet. Das Pre-Opening wird von Matthias Rapp unplugged am 20. und von dem großen Blasorchester der Stadtmusik Schwenningen am 21. Juli begleitet.

Besucherinfos Der Stadtstrand wird vom 20. Juli bis zum 10. September für die Besucher täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein (abweichende Zeiten bei schlechtem Wetter möglich). Getränke, kleine Speisen und Eis soll es vor Ort auch geben, jeweils Mittwoch bis Freitag von 16 – 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag: 14 – 22 Uhr. Aktuelle Infos unter: www.stadtstrand-vs.de

Die Bohlen für den Stadtstrand in Schwenningen werden verschraubt Video: Hans-Jürgen Götz

Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner präsentiert das Große Blasorchester der Stadtmusik Schwenningen am 21. Juli ab 19.30 Uhr ein vielfältiges Strandkonzert, das auch lateinamerikanische Songs beinhaltet, die das Strandfeeling verstärken werden. Weitere Unterhaltungsangebote sollen folgen.