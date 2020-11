Um ein klares Wort war der Freie Wähler Bertold Ummenhofer nie verlegen: Unbequem agierte er oft, manchmal auch für seine eigene Fraktion. Nun verlässt er das Gemeinderatsgremium. Der Villinger Handwerksmeister Dirk Gläschig rückt nach und wurde am Mittwoch bereits verpflichtet.

Dirk Gläschig (rechts) rückt nach. Er wird von Oberbürgermeister Jürgen Roth verpflichtet. | Bild: Hauser, Gerhard

Für das Gemeinwesen hat Ummenhofer einen beträchtlichen Teil seiner Lebenszeit aufgebracht. Sein politisches Engagement ist geprägt von Idealismus, wie Oberbürgermeister Jürgen Roth ausführte, zunächst im Ortschaftsrat Rietheim, dann im Gemeinderat, wo er zunächst 2013 für Gerhard Janasik nachrückte. Zwei Mal wurde er wiedergewählt, übrigens auch als Kreisrat. Diesem Amt wird Ummenhofer weiter nachgehen. Für seine politische Tätigkeit als VS-Stadtrat erhielt er nun die Verdienstmedaille in Bronze, auch seine Fraktion bedankte sich für die Arbeit und wird seine kritisch, konservative Stimme vermissen.

Zu seinem spitzbübischen Gesicht gehört, dass er an der Fastnacht in das Häs des Narros schlüpft. Bei der Narrozunft übernahm er Verantwortung, unter anderem im Rat. Nicht wegzudenken ist er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Villingen-Schwenningen, wo er sich seit über 50 Jahre als Mitglied einsetzt und die er von 1998 bis 2003 als damals noch ehrenamtlicher Kommandant führte.

Ehefrau braucht Hilfe

Roth konnte gar nicht alle seine Tätigkeiten auflisten, wie Ummenhofer anmerkte. So war er darüber hinaus in der Industrie- und Handelskammer aktiv. In all dieser Zeit habe ihm seine Frau den Rücken frei gehalten, nun habe sie ein „schwerer Schicksalsschlag getroffen“. Es sei nach 51 Ehejahren eine Selbstverständlichkeit, ihr nun zu helfen. Daher wolle er sich nun aus dem Gemeinderat zurückziehen.

Das tat er nun, nicht ohne an einen seiner größten politischen Erfolge zu erinnern. Mit dem Schwenninger Rudolf Nenno führte er eine Bürgerinitiative an, die das geplante zentrale Rathaus verhinderte. Die Geschichte des erfolgreichen Bürgerentscheids gegen das Großprojekt hat er aufgeschrieben: Eines von drei Exemplaren erhält nun die Stadt. Ein Demokrat muss auch Niederlagen akzeptieren. Als jüngstes Mitglied gehörte er der Aktion Villingen an, die es sich zum Ziel gemacht hatte, die Doppelstadt 1972 zu verhindern. Das scheiterte.