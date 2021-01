Schwenningen fühlt sich mal wieder benachteiligt. Der Gemeinderat und seine Ausschüsse tage seit 2019 öfter in Villingen als in Schwenningen, beklagt Stadträtin Helga Baur

Im Jahr 2019 tagten die Gremien des Gemeinderates sieben mal in Schwenningen, aber 16 mal in Villingen. 2020 soll es ähnlich ausgesehen haben. Und 2021 soll die Kommunalpolitik laut Plan zehn mal in Schwenningen und 15 mal in Villingen tagen. Das