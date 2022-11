Die Sportvereine in der Stadt können aufatmen. Die Fraktionen im Gemeinderat zeigten ein Herz für die Vereine und haben der von der Stadtverwaltung geplanten massiven Gebührenerhöhung für die Nutzung von Sportanlagen die Zähne gezogen.

Die Bürokraten der Stadt wollten die Vereine mit 30 Prozent an den vollen Betriebskosten der Sportanlagen beteiligen. Diese prozentuale Beteiligung an den Vollkosten fegten die Fraktionen des Gemeinderates jetzt in einer großen Koalition vom Tisch.

Festgelegt wurden stattdessen Erhöhungen der vorhandenen Nutzungspauschalen, gültig für die nächsten drei Jahre. Sie betreffen nur den Erwachsenensportbereich, nicht aber Kinder und Jugendliche.

Gleichwohl kommen auf die Nutzer städtischer Sportanlagen ab 2023 deutliche Gebührensteigerungen zu, nachdem die Stadt jahrelang keine Erhöhungen vorgenommen haben.

Sie dürften jetzt aber für die allermeisten Nutzer verkraftbar sein, auch für die Schwimmvereine, die bei einer Vollkostenbeteiligung an den Hallenbädern mit einer 500-prozentigen Gebührenerhöhung zur Kasse gebeten worden wären.

Einzig die Hobby-Eishockeyclubs auf der Schwenninger Kunsteisbahn dürften jetzt kräftig schlucken. Bislang konnten sie für 9,90 Euro pro Stunde und Person aufs Eis. Ab nächstem Jahr müssen sie 80 Euro pro Stunde berappen. Der Antrag der Grünen-Fraktion, die Gebühr auf 24 Euro zu begrenzen, fand im Gemeinderat keine Mehrheit.

Die Eishockey-Hobbyvereine, die die Schwenninger Eishalle nutzen, müssen künftig mit massiv steigenden Gebührensätzen rechnen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die wesentlichen Beschlüsse Ab Januar 2023 gelten für die Sportanlagennutzer folgende neuen Gebührensätze. Für einen Gymnastikraum steigt die Gebühr pro Stunde von zwei auf drei Euro, für Turnhallen von 3,30 auf 6,00 Euro, für Sporthallen von 9,90 auf 12,00 Euro, ebenso für die Sportplätze. In den Hallenbädern werden pro Schwimmbad vier Euro pro Stunde verlangt, das macht im Villinger Hallenbad 20 Euro, im Schwenninger Bad 24 Euro. Die Nutzer der Eisflächen in Schwenningen müssen künftig 80 Euro bezahlen. Außerdem stimmte der Rat dem Vorschlag der CDU-Fraktion, die städtischen Zuschüsse für die Kunsteisbahn auf 1,3 Millionen Euro zu deckeln. Beschlossen wurde außerdem, dass die Stadt die Kosten für die Nutzung des Sommereises in der Eishalle durch Jugendmannschaften nicht mehr übernimmt.

Es war letztlich den Fraktionen von CDU und Grünen zu verdanken, dass das leidige Thema Hallengebühren, das bereits in drei Sitzungsrunden in sechs Gremien ergebnislos auf den Tagesordnungen stand, dieses Mal entschieden worden ist.

Denn CDU-Fraktionschef Klaus Martin und Grünen-Fraktionsvorsitzender Oskar Hahn hatten sich die Mühe gemacht, in der komplexen Materie eigene Vorschläge zu erarbeiten.

Dies wäre eigentlich die Aufgabe der Stadtverwaltung gewesen. Oskar Hahn kritisierte, dass die zuständigen Ämter der Stadt die bisherigen Vorschläge und Zielrichtungen, die im Gemeinderat bislang geäußert wurden, in keiner Weise in der neuen Vorlage berücksichtigt hätten.

Zum vierten Mal auf dem Tisch

Auch Frank Bonath (FDP) kritisierte in aller Deutlichkeit, dass die Stadtverwaltung ihren Job nicht gemacht habe. Das Thema sei vor einem Jahr, im März und im Juni, in den Ratsgremien beraten worden. „Jetzt liegt das Thema zum vierten Mal bei uns auf dem Tisch.“

Die vom Gemeinderat und den Vereinen mehrfach angemahnten Nachbesserungen bei den Gebührensätzen für die Schwimmbäder und die Eisflächen seien ignoriert worden.

Bonath äußerte sich fassungslos, dass die Verwaltung dem Gemeinderat genau die gleiche Vorlage wie vor einem Jahr wieder vorgelegt hat. Es könne nicht Aufgabe des Gemeinderates sein, mit den Sportvereinen zu verhandeln und die Gebührensätze vorzuschlagen. Dies sei Aufgabe der Verwaltung. „Es ist wirklich frustrierend“, schrieb er der Verwaltung ins Stammbuch.

Unwirsche Reaktion vom OB

OB Jürgen Roth reagierte unwirsch auf diese Kritik und erklärte, so einfach sei die Welt nicht, wie sie die Kritiker dargestellt hätten.

Am Ende wurden anhand der Anträge von CDU und Grünen, zum Teil mit wechselnden Mehrheiten, die Nutzungsgebühren entschieden.

Eine Einigung gab es auch für die Wassersport treibenden Vereine. Die Nutzungspauschale für eine Gruppe erhöht sich von 9,90 Euro auf 20 Euro im Hallenbad Villingen und auf 24 Euro im Hallenbad Schwenningen, das eine Schwimmbahn mehr hat als das Villinger Bad.