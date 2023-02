Das Warmwasser in den Duschen der Villingen-Schwenninger Sporthallen wird wieder angestellt. Das entschied der Gemeinderat am Mittwoch, 15. Februar, mit klarer Mehrheit bei 39 Ja-Stimmen. Energie wollen die Stadträte aber dennoch sparen. Die Absenkung der Raumtemperatur auf 17 Grad bleibt. Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Oberbürgermeister Jürgen Roth zurückgezogen.

Beschluss vom November zum Teil revidiert

Als im Herbst eine Gasmangellage drohte, hat das kommunalpolitische Gremium in seiner Sitzung am 16. November einstimmig weitreichende Beschlüsse gefasst. In allen 27 Turn-/Sporthallen sowie 15 Sportplatzanlagen konnte nicht mehr warm geduscht werden, außerdem wurde die Heizung auf 17 Grad heruntergedreht.

Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragte Ende Januar, diese Beschlüsse zurückzunehmen. Die Grünen-Stadträte argumentierten unter anderem damit, dass Sportunterricht bei 17 Grad (oder eher noch darunter) bei Kinder, Jugendlichen und Hobbysportlern die Verletzungsgefahr erhöhe. Auf eine kalte Dusche verzichteten die meisten Sportler ohnehin, was für Erwachsene und Hobbysportler unangenehm, für Lehrer nicht akzeptabel und für auswärtige Mannschaften untragbar sei.

Ausnahmen sorgen für Ärger

Kritik gab es schnell an den Ausnahmen: für Eishockeyspieler beispielsweise, in Wettkampfhallen oder bei der Turngala. Zudem folgte der Kreis nicht dem Beispiel, dessen Hallen sind weiterhin gut beheizt, außerdem sind die Duschen warm. Das sorgte für Unmut.

Zumindest bei den warmen Duschen zeigten die Stadträte schnell ein Einsehen. Dass der Antrag allerdings von den Grünen kam, nachdem dort „Klimaschutz sehr hochgehalten wird“, wunderte zumindest CDU-Fraktionssprecher Klaus Martin ein bisschen. Nachdem andere Kommunen und Städte in der Region jedoch bereits vom strikten Sparkurs abwichen, wollten auch die Christdemokraten folgen, vor allem weil derzeit keine Gasmangellage droht.

Sind zwei Hallen sogar überheizt?

Dirk Gläschig (Freie Wähler) regte an, in den Schulen Sensoren einzubauen, damit die „Heizungsprogrammierung auch stattfindet“. Das sei aktuell nicht überall der Fall, seines Wissens seien die Hallen der Südstadtschule und des Gymnasiums am Romäusring „überheizt“

Frank Bonath (FDP) verwies darauf, dass die Gasspeicher jetzt doppelt so gut gefüllt seien wie in der vergangenen Wintersaison. Eine Gasmangellage sei nicht mehr möglich. Edgar Schurr (SPD) betonte, dass weiter Energie gespart werden müsste, auch wenn eine Gasmangellage nicht vorhanden sei. Joachim von Mirbach (Grüne) verwies darauf, dass nicht viel eingespart wurde, weil viele einfach zuhause duschten. Außerdem hatte der ehemalige Lehrer Mitleid mit seinen früheren Kollegen, denn Unterricht vor 30 ungeduschten Schülern zu halten sei nicht sehr angenehm. Olaf Barth (AfD) dachte zunächst an einen Fastnachtsscherz und hielt eher eine Büttenrede, meinte zum Schluss aber dennoch ernst, dass 17 Grad Raumtemperatur erträglich seien.

So sahen es dann auch die anderen: warme Duschen Ja, höhere Hallentemperaturen Nein.