Die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen hat ihr diesjähriges Jahreskonzert Greitmann gewidmet, der erst am vergangenen Donnerstag verstorben ist. Greitmann war über 50 Jahre Klarinettist, neben dem Amt des Schriftführers zehn Jahre Vorsitzender des Orchesters und Mitbegründer des Fördervereins der Stadtmusik, dessen Vorsitzender er bis zuletzt war.

„In zwei Jahren feiert der Förderverein, den ich mitbegründet habe, sein 25-jähriges Bestehen und das wird dann auch mein Abschied sein“, hatte Greitmann nach seiner Wiederwahl im August 2022 gesagt. Diesen Festtag sollte er jedoch nicht mehr miterleben.

„Leider gibt es immer wieder den Moment, von dem man denkt, dass er nie kommt“, begrüßt der Vorsitzende der Stadtmusik, Andreas Eigeldinger, die über 600 Besucher im Franziskaner Konzerthaus. Am Donnerstagmorgen habe die Stadtmusik die Nachricht erreicht, dass Rolf Greitmann verstorben sei. „Rolf war nicht nur langjähriges Mitglied, sondern Förderer, Präger und Gallionsfigur der Stadtmusik“, würdigt Eigeldinger. Ohne ihn würde die Stadtmusik nicht so dastehen wie heute. „Als er seine Ämter abgegeben hatte, zeigte er mit dem Vorsitz im Förderverein weiter seine Verbundenheit, und wir wollen ihm heute dieses Konzert widmen und ihn mit auf die musikalische Reise nehmen“, so der Vorsitzende. Mit einem musikalischen Nachruf gedachten die Musikerinnen und Musiker Rolf Greitmann.

„Es fällt mir schwer, im Programm weiterzumachen, weil Rolf ein guter Freund von uns allen gewesen ist“, so Moderator und Vizevorsitzender im Förderverein, Robert Göhring. Trotzdem sei er sich sicher, dass sich Rolf Greitmann gewünscht hätte, dass das Konzert stattfindet.

Die musikalische Reise begann mit dem Auftritt des Jugendblasorchesters der Stadtmusik unter der Leitung von Andreas Hirt. Es trat das ein, was Göhring den Konzertbesuchern vorausgesagt hatte: „Es wird ihnen schwerfallen, auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben.“ So war es dann auch, als Hirt den Taktstock beim letzten von drei Titeln, der Musik zum Film „The Greatest Showman“, senkte und das Publikum mit stehendem Applaus die Leistung der jungen Musiker würdigte.

Es war nicht nur ein „Greatest Showman“, sondern 47 junge Musikerinnen und Musiker. Ein perfekter Auftritt, der bestätigte, dass das Jugendorchester zurecht mit zuletzt 88 erzielten Punkten beim Wertungsspiel ganz oben mit dabei ist. „Es ist schön zuzusehen, wie sich die Jugend entwickelt“, so die Moderatoren Julia von Berg und Tobias Dietz, die sich mit einem Präsent bei ihrem Dirigenten Andreas Hirt bedankten. Ein Medley aus James-Bond-Filmen war der Dank des Jugendblasorchesters an das Publikum.

Professionell präsentierte sich auch das großer Orchester unter der Leitung vom Thomas Scheiflinger, der kurzfristig für den erkrankten Stadtmusikdirektor Markus Färber einsprang. Nur vier gemeinsame Proben gab es, doch es machte den Eindruck, als spielten Orchester und Dirigent schon immer zusammen. „Ich habe großen Respekt vor den Musikerinnen und Musikern, was sie heute Abend geleistet haben und wie motiviert sie an das Konzert herangegangen sind“, lobt Scheiflinger.

Der Beweis hierfür, war ebenfalls der stehende Applaus des Publikums, das das Orchester nicht ohne Zugaben von der Bühne ließ. Es war ein fulminanter Erfolg und dieser machte deutlich, dass das große Orchester zu Recht in den höchsten Kategorien mit hohen Punktzahlen ausgezeichnet ist. „Ich bin erleichtert und sehr zufrieden. So viele Besucher wie schon lange nicht mehr und zweimal stehenden Applaus. Was will man mehr“, zeigt sich Eigeldinger stolz.