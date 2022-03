Henry Greif ist Vorsitzender der Stadtharmonie. Er sagt, der Krieg ihm die Sprache verschlagen. Das Feiern des Jubiläumsjahrs will er Putin und Co. aber trotz all seiner Betroffenheit nicht opfern. „Was ich opfere“, das sagt er genau so, „das ist die Wildheit, mit der man manchmal feucht-fröhlich feiert.“ Es gehe um das Wie. Das Thema könne angesprochen werden, eine Kapelle könne auch ein entsprechendes Musikstück spielen.

Henry Greif. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Greif arbeitet derzeit auch an einem Kabarettstück, das er mit anderen zusammen im Herbst im Theater am Turm aufführen wird. „Das ist aber nichts Lautes und nur Lustiges, sondern die Heimatgeschichte steht im Vordergrund.“ Die hintergründige Aufführung wird „Warum ist der Wald schwarz“ heißen.

Bedrückende Lage und voller Pläne

Karl-Heinz Schwert leitet als Vorsitzender die Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen. Er ist mit seinem Verein ganz am Schluss im Jubiläumsprogramm zum Jahresende eingeplant. Mit einem großen Zapfenstreich im Rietgarten soll das Finale des Festjahres im Oberzentrum gesetzt werden. Der Angriff auf die Ukraine „beeinflusst auch bei uns natürlich alle“, sagt er.

Karl-Heinz Schwert. | Bild: Hauser, Gerhard

„Wenn wir zusammensitzen, gibt es aufgrund dieser Brutalität eine deutlich gedrückte Stimmung in unseren Reihen“, erklärt er. Wie damit umgehen? „Wir sind ja auch uniformiert und treten militärisch auf.“ Das will man sich aber von Putin und seinen Kriegstreibern nun nicht nehmen lassen. Alle „sind froh, wenn wir jetzt auch nach zwei Jahren Corona einmal wieder etwas machen können“, offenbart er.

Beim Käsvesper des Vereins am 29. April wolle der Verein mit etwas reduzierter Einladungsliste „luftiger als sonst“ zusammensitzen. Gemeint sind Abstand und vor allem Vorsicht. Schwert: „Ob Corona vorbei ist, kann man ja bezweifeln.“

Auf die Straße geht der Verein am 22. Mai. Beim Triberger Schinkenfest gibt es einen Umzug und die Villinger freuen sich laut ihrem Vorsitzenden darauf. Fürs Jahresfinale im Rietgarten müsse nun langsam wieder das Exerzieren geübt werden, erklärt er weiter. Vier Wochen vor dem Zapfenstreich am 19. November solle dann auch forciert geübt werden.

Die Caritas will jetzt endlich Danke sagen

Michael Stöffelmaier fungiert als Geschäftsführer des Caritasverbandes Schwarzwald-Baar. Die katholische Organisation ist mit dem Stadtlauf am 17. Juli in das Programm des VS-Jubiläumsjahres eingebunden. „In irgendeiner Form werden wir sicherlich dabei an den Ukrainekrieg erinnern wollen, Details seien derzeit mit dem Co-Veranstalter, der Volksbank eG, in Abstimmung.

Michael Stöffelmaier. | Bild: Rüdiger Fein

Die Caritas feiert aber auch ein eigenes Jubiläum. „Wir nennen das jetzt den 77. Geburtstag, die große Feier zum 75. mussten wir vor zwei Jahren wegen Corona ausfallen lassen“, erklärt er. und fügt hinzu: „Wir wollen diesen Termin jetzt auch wahrhaben, denn wir wollen vor allem Danke sagen an unsere Mitarbeiter, für die wir ein internes Fest und einen Gottesdienst am 18. September im Münster planen.“

400 Ehrenamtliche und 500 Beschäftigte gehörten aktuell zur Caritas Schwarzwald-Baar. Der Geschäftsführer: „Die Mitarbeiter haben in der Coronakrise unendlich viel geleistet und selbst auch gelitten.“ Die Würdigung des vielfältigen Einsatzes des Teams liege ihm deshalb besonders am Herzen.

Sie schafft es nicht auf die ausgelassenen Termine

Elif Cangür ist in der Türkei aufgewachsen. Als 20-Jährige kam sie nach Deutschland. In der Familie der heutigen Stellvertreterin des VS-Oberbürgermeisters gibt es mehrere Personen, die Asylantrag stellen mussten. Wenn es um die Lage in der Ukraine geht, sagt die Stadträtin der Grünen: „Das ist jetzt natürlich mein Herzensthema.“

Elif Cangür. | Bild: Lange, Tobias

Die Kommunalpolitikerin, die sich selbst als kurdisch-alevtischen Menschen bezeichnet, ringt ein wenig mit sich, wenn sie die Linie suchen muss, zwischen den Herausforderungen ihres Amtes und persönlichen Empfindungen und Erlebnissen. Sie sagt, wenn Villingen-Schwenningen jetzt das Jubiläum feiere, dann sei das auch ein Wert an sich. „Endlich wieder persönlich miteinander reden können ist einfach anders als von Bildschirm zu Bildschirm“.

In die Heliosarena sei sie aber nicht zu Bülent Ceylan gegangen. Das war „mir zu fröhlich, zu ausgelassen“. Ein Stadtjubiläum feiern angesichts der Ukrainekrise? Es komme für sie darauf an, wie genau sie selbst damit umgehen könne. Der Besuch etwa eines klassischen Konzerts sei eben etwas anderes als pures Feiern. „Unbeschwertheit geht jetzt eben nicht. Wir wollen aber in VS schon das machen, was sinnvoll möglich ist“.

Der VS-Manager sieht auch Anlass zur Freude

Matthias Jendryschik ist als VS-Marketing- und Tourismuschef auch zuvorderst zuständig für die VS-Jubiläumsjahr-Kampagne. Angesichts des Kriegsausbruchs um die Ukraine sagt er Ende März: „Die Planungen bei uns laufen jetzt erst einmal ganz normal weiter.“ Er fügt hinzu: „Das freut uns auch sehr, weil es zeigt, dass wir Corona – Stand jetzt – im Griff haben.“ Emotional sei auch das Team der Stadtverwaltung von den Ereignissen „sehr bewegt“.

Matthias Jendryschik. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Feierlichkeiten im Oberzentrum sieht er auch als Chance für die Bürgergesellschaft, „um Kraft zu schöpfen – nach Kurzarbeiten, dem Streichen aller öffentlichen Veranstaltungen“ in Folge der zweijährigen Viruskrise. Auch er sagt, das Zusammenkommen an sich stehe im Vordergrund, die Verwaltung sei noch am Entwickeln geeigneter Signale bei einzelnen Veranstaltungen.