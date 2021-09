Zwar datiert die alles entscheidende Endabrechnung in Sachen Bundestagswahl auf den Sonntag, 26. September. Erst wenn an diesem Tag um 18 Uhr die Wahllokale schließen, kann im Nachgang die Frage geklärt werden: Wer bildet Deutschlands künftiges Parlament? Welche Partei ist die nächsten vier Jahre stärkste Kraft? Und welche Kandidaten ziehen aus Schwarzwald-Baar in den Bundestag ein?

Corona treibt Quote nach oben

Nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Wahl schon vor dem 26. September nahezu entschieden ist – Grund hierfür ist die hohe Quote an Briefwählern, die seit Ausbruch der Corona-Krise auch schon bei der Landtagswahl im März stark zugenommen hatte. „Bei uns sind inzwischen circa 5000 Wahlbriefe eingegangen“, informiert auf Nachfrage Oxana Brunner, Sprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen.

Ein Vergleich zur bis dato letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 könne nicht gezogen werden, weil damals die Wahlbriefe erst in der Woche vor der Wahl für die Briefwahlbezirke vorsortiert worden seien. „Daher liegen uns keine verlässlichen Zahlen vor“, so Brunner.

In Relation zur Landtagswahl im Frühjahr jedoch sagt die Sprecherin: „Bei der Landtagswahl hatten wir 16 Tage vor dem Wahltag circa 4500 Wahlbriefe zurückerhalten.“ Diese Anzahlen ließen sich aber schwer vergleichen, „da die Bundestagswahl im Anschluss an die Sommerferien stattfindet und der Wahlkampf zur Bundestagswahl noch in vollem Gange ist“. Zudem würde die Zahl der Briefwähler bei der jetzigen Wahl die Zahl derer im zurückliegenden Frühjahr deutlich übersteigen.

Mit wie vielen Briefwählern rechnet die Stadtverwaltung denn aktuell? Hierzu informiert Brunner: „Wir gehen von ungefähr 20.000 Briefwählern aus. Stand Freitag, 10. September, 12.50 Uhr, haben wir bereits 15.359 Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen versendet.“ Das Bild der Landtagswahl setzt sich laut ihrer Aussagen also weiter fort, Corona dürfte an dieser Entwicklung zumindest nicht unschuldig sein.