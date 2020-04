Das wirtschaftliche Leben im Land wird schrittweise wieder hochgefahren, deshalb wird auch die Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen und an Schulen ausgeweitet. Dies hat das Kultusministerium mitgeteilt. Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, sollen so entlastet werden. So sollen künftig auch Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit einbezogen. Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende vor Ort arbeiten müssen und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Allerdings gibt es zu dieser ausgeweiteten Notbetreuung noch keine Rechtsverordnung des Landes, erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner.

Damit die Eltern sich aber darauf vorbereiten können, stellt die Stadt Villingen-Schwenningen ab sofort den „Antrag auf Betreuung in der erweiterten Notgruppe“ für Kitas und die Kindertagespflege auf der städtische Website. Für Schulen sind die Anträge weiterhin direkt an die Schulen zu richten, so Brunner. Eltern senden die ausgefüllten Anträge inklusive der Unabkömmlichkeitserklärung des Arbeitgebers bitte per E-Mail an zentrale-vormerkung@villingen-schwenningen.de, bzw. direkt an die jeweilige Schule. Oxana Brunner weist darauf hin, dass dieser Antrag vorbehaltlich des Inkrafttretens der 6. Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg gilt.

In Villingen-Schwenningen werden im Moment 48 Schüler an verschiedenen Schulen in der Doppelstadt betreut. Dies erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner. In den Kindertageseinrichtungen sind es 147 Kinder, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Dazu kommen noch 55 Kinder im Kindergarten des Schwarzwald-Baar-Klinikums. 25 Kinder werden in der Kindertagespflege betreut. Die Betreuung findet trägerübergreifend in 32 verschiedenen Einrichtungen statt, so Brunner. „Grundsätzlich sehen wir in der Ausweitung kein Problem, die Erzieherinnen sind ja da und können eingesetzt werden.“

Der Antrag kann unter www.villingen-schwenningen.de/buerger-politik-verwaltung/coronavirus/schliessung-von-kitas-und-schulen.html heruntergeladen werden.