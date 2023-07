Die Tagesmütter sind sauer auf die Stadt und wollen rückwirkend mehr Geld: Die Stadt hat 6,50 Euro pro Stunde und Kind bezahlt, die Tagesmütter wollen aber 7,50 Euro. Seit der Übergabe an den Kreis erhalten sie auch diese Summe, sie möchten aber für ein halbes Jahr eine Nachzahlung.

Dazu sagt die Stadt:

Von der Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke, gibt es folgende Auskunft: „Die Forderungen der Kindertagespflegepersonen sind grundsätzlich nachvollziehbar. Bei einer Anhebung des Pflegegelds um einen Euro pro Stunde und Kind, würde dies Zusatzkosten von bis zu 200.000 Euro verursachen, die im städtischen Finanzhaushalt für das Jahr 2023 nicht eingeplant sind. Die Stadtverwaltung hat deshalb entschieden, diese pauschale Erhöhung für das erste Halbjahr 2023 nicht umzusetzen.“

Der Kreis gewährt diesen Zuschlag

Seit 1. Juli werde den Kindertagespflegepersonen dieser Zuschlag im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis gewährt, heißt es weiter. Zum Hintergrund: Inzwischen ist die Fusion des bisher städtischen Jugendamtes mit dem Kreisjugendamt rechtlich abgeschlossen, womit die Kreisbehörde in diesem Bereich nun auch für das Gebiet der Stadt VS zuständig ist und die Regeln macht.

Ergänzend sei darauf hinzuweisen, so die Sprecherin, dass die Stadt VS das Engagement vieler Kindertagespflegepersonen in den zurückliegenden Jahren mit verschiedenen zusätzlichen Sonderzahlungen gefördert habe: So erhielten Kindertagespflegepersonen, die Großtagespflegestellen betrieben, einen Zuschuss von bis zu 500 Euro monatlich. Die Stadt habe sogar entschieden, diesen Zuschuss noch bis Ende 2023 zu gewähren, obwohl die Zuständigkeit auf den Landkreis übergegangen sei.

Madlen Falke, Pressesprecherin Stadtverwaltung VS. | Bild: Anna Benner/Stadt VS

Zuschuss für Randzeitenbetreuung

Ebenso seien Tagespflegepersonen, die in einem bestimmten Umfang Randzeitenbetreuung angeboten hatten, pro Kind und Stunde zusätzlich mit einem Betrag von 1,50 Euro unterstützt worden, wodurch das Pflegegeld für diese Zeiten insgesamt auf acht Euro je Stunde angestiegen sei. Auch dieser Zuschuss werde von der Stadt noch bis Ende 2023 weitergewährt.

Pflegegeld auch wenn das Kind krank war

Zudem habe die Stadt VS den Kindertagespflegepersonen auch dann Pflegegeld gezahlt, wenn das zu betreuende Kind die Tagespflege wegen Krankheit oder urlaubsbedingter Abwesenheit nicht besuchte, wodurch eine höhere Verlässlichkeit des finanziellen Einkommens der Kindertagespflegepersonen erreicht werden konnte.

Elterngebühren abfedern

Auch hinsichtlich der Elterngebühren bei Kindertagespflege sei die Stadt VS bestrebt, den Eltern den Anstieg der Gebühren durch die Fusion der beiden Jugendämter abzufedern.

Das Landratsamt orientiere sich an den landesweit üblichen Elterngebühren und liege dabei wesentlich höher als die Stadt VS mit ihren Gebühren für Kindertagespflege und Kindertagesstätten.

Deshalb bezuschusse die Stadt für die Monate Juli und August 2023 den Landkreis, damit dieser die Anhebung der Elterngebühren moderat umsetzt. Der Landkreis plant zudem, ebenfalls im Interesse der Familien, die Elterngebühren dann erst schrittweise anzuheben.