Im Corona geplagten Sommer pilgerten die Jugendlichen verstärkt in die Parkanlage Hubenloch in Villingen. Alkoholisiert feierten Hunderte nicht nur wild, sondern ein Teil suchte mehrfach die Auseinandersetzung mit dem städtischen Ordnungsdienst und der Polizei.

Solch eine Eskalation will die Stadt um den Jahreswechsel mit allen Mitteln verhindern. Daher wurde für den gesamten Bereich jetzt ein Alkohol- sowie ein Abbrennverbot von pyrotechnischen Gegenständen, wie es offiziell heißt, erlassen. Das gab die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt.

Villingen-Schwenningen Mit entblößten Oberkörpern und Flaschenwürfen: Gewaltbereite Männer suchen offene Konfrontation mit Stadtsheriffs Das könnte Sie auch interessieren

Das heißt: An Silvester und Neujahr darf die Parkanlage zwar noch zum Spazierengehen, Spielen oder Queren genutzt werden, untersagt ist aber das Konsumieren von alkoholischen Getränken und das Abbrennen von Raketen und Zünden von Böllern. Es handele sich dabei um notwendige Schutzmaßnahmen nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes sowie der Corona-Verordnung, heißt es in der Pressemitteilung.

Villingen-Schwenningen Obwohl Hunderte wild feierten: Kaum Konsequenzen nach Partyexzessen im Sommer auf dem Villinger Hubenloch Das könnte Sie auch interessieren

Damit ist klar, was gemeint ist. Die Stadtverwaltung befürchtet ähnliche Ansammlungen wie im Sommer, die an mindestens zwei Wochenenden nicht mehr in den Griff zu bekommen waren. Am 31. Dezember und 1. Januar kommt es daher zu den Einschränkungen.

Um diese Bereiche geht es

Betroffen ist die gesamte Fläche des Hubenlochs, begrenzt durch Vöhrenbacher-, Kalkofenstraße und Romäusring. Hinzukommen der Platz am Riettor, der vor der Volksbank liegt, sowie Gehwege und Grünanlagen am Theater am Ring und Kulturamt. Böller- und Alkoholverbot herrscht auch auf den Parkflächen und im Parkhaus des Theaters am Ring. Dort im Parkhaus war es im Juni noch zu schweren Auseinandersetzungen mit aggressiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen.

Böllerverbot auch in historischen Stadtkernen

Das schon seit Jahren bestehende Böllerverbot in der historischen Innenstadt Villingens sowie den Ringanlagen und im alten Stadtkern Schwenningens, Ob dem Brückle, besteht natürlich auch dieses Jahr. Das machte die Stadtverwaltung deutlich.

Allerdings wurde für einzelne Bereiche Villingens, wie dem Spitalgarten, kein explizites Verbot, alkoholische Getränke zu konsumieren, ausgesprochen. Das bestätigte eine Verwaltungssprecherin. Dennoch gelten für diese Bereiche natürlich auch die strengen Corona-Regeln, deren Einhaltung wie berichtet von der Landespolizei kontrolliert wird.