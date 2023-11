Am 1. Februar dieses Jahres quoll nachmittags dichter Rauch aus einer Tiefgarage in der Alten Poststraße in Schwenningen. Ein Auto, ein 3er-BMW Diesel, stand in Flammen und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Schnell stand der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Und dieser Verdacht richtete sich nach einigen Wochen gegen den Besitzer des Fahrzeugs – einen jungen Feuerwehrmann der Abteilung Schwenningen.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Konstanz schlagen sich jetzt in eine Anklage gegen den Tatverdächtigen nieder. Die Anklage wurde mittlerweile von den Strafverfolgern zur Prüfung an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen überstellt.

Der Tatvorwurf lautet Brandstiftung. Dies bestätigt jetzt der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes Georg Roth auf Nachfrage, nicht ohne den Hinweis, dass bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. „Eine Entscheidung des Gerichts über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens ist bislang noch nicht ergangen“, berichtete Roth weiter.

Das heißt: Erst mit einem positiven Prüfbescheid der Anklageschrift durch den zuständigen Richter kann eine Verhandlung vor dem Schöffengericht in Villingen-Schwenningen erfolgen.

Feuerwehr beurlaubt Verdächtigen

Neben den möglichen strafrechtlichen Folgen hat das Ermittlungsverfahren disziplinarische Konsequenzen für den Feuerwehrmann. „Als wir erfahren haben, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft, haben wir ihn vom Dienst beurlaubt und freigestellt“, bestätigt Christian Krause, der Abteilungsleiter der Freiwilligen Feuerwehr von Schwenningen.

Die Beurlaubung gilt bis zum Abschluss des Verfahrens. Im Falle einer Verurteilung dürfte sein Engagement bei der Feuerwehr beendet sein.