Gegen den Hobby-Baggerfahrer aus Schwenningen, dessen Baugrube am 3. März einzustürzen drohte, hat jetzt die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Strafbefehl beantragt. Die Strafverfolger werfen dem Mann „fahrlässige Baugefährdung“ vor.

Dies bestätigte jetzt die Staatsanwaltshaft in Konstanz. Ein Richter muss nun prüfen, ob er dem Antrag auf Strafbefehl stattgibt oder nicht. „Wie immer gilt auch hier die Unschuldsvermutung, solange keine rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist“, betont Oberstaatsanwalt Johannes Georg Roth, der Leiter der Staatsanwaltschaft.

Zu einem nächtlichen Großeinsatz von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr kam es am 3. März, als diese Baugrube in der Sturmbühlstraße ins Rutschen geriet. Auch das Gebäude links mit einer islamischen Moschee war offenbar gefährdet. | Bild: Christian Klemm

Das war passiert

Dem damals 44-jährigen Grundstückseigentümer wurde vorgeworfen, am 3. März auf seinem Grundstück in der Schwenninger Sturmbühlstraße 101 eine Baugrube mit seinem Bagger so ausgedehnt zu haben, dass die Standfestigkeit zweier Nachbargebäude und der Durchgangsstraße gefährdet worden sein soll.

Die abrutschenden Wände der Baugrube sorgten für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, die in intensiver Nachtarbeit die Baugrube stabilisierten. Für längere Zeit war auch die Sturmbühlstraße aus Sicherheits- und Haftungsgründen voll und später halbseitig gesperrt.

So sah die Baustelle Anfang März aus. Die Randbereiche wurden mit neuem Erdreich aufgefüllt und mit Planen gesichert. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Es dauerte längere Zeit, bis der Grundeigentümer dem Baurechtsamt die Sicherheit der Baugrube durch Gutachter nachweisen konnte. Dies ist mittlerweile erfolgt.

Erforderliche Unterlagen wurden vorgelegt

Aktuell hat die Stadt grünes Licht für die geplante Bebauung des Grundstücks gegeben. „Nachdem sämtliche für das weitere Verfahren erforderliche Unterlagen vom Bauherrn vorgelegt wurden, konnte eine Freigabe für den Baugrubenverbau erteilt werden“, teilt das Baurechtsamt über die Pressestelle der Stadtverwaltung mit.

VS-Schwenningen Sinnlose Zerstörungswut: Unbekannte zerfetzen Gesangbücher in Kirche Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus wollte die Verwaltung keine weiteren Angaben zu der baurechtlichen Auseinandersetzung mit dem Grundeigentümer machen, „da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist“.