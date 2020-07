In diesem Schuljahr ist vieles anders bei den Villinger St. Ursula-Schulen. Die Abschlussprüfungen sind – wie an allen Schulen des Landes – ans Schuljahresende gerückt. Eine Abschlussfeier im gewohnten feierlichen Rahmen war angesichts des Corona-Virus nicht erlaubt, so dass außer einem Gottesdienst nach der mündlichen Prüfung nur eine schlichte Zeugnisübergabe im Kreis der Abschlussklasse stattfand. Die Angehörigen konnten dies zwar per Livestream zu Hause am Bildschirm mitverfolgen. Dennoch war es für die Schulgemeinschaft ein herber Verlust, die gemeinsame Freude über den schulischen Erfolg aufgrund der strengen Vorgaben nicht ausgiebig feiern zu können.

Außergewöhnliche Leistung

Eines ist in St. Ursula jedoch fast wie gewohnt: In der Realschule haben alle 28 Absolventen ihren Abschluss geschafft. Wegen der gestrichenen Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung („FÜK“) haben nur wenige freiwillige mündliche Prüfungen stattgefunden. Am Ende hat der Jahrgang mit insgesamt sehr guten Leistungen den außergewöhnlichen Gesamtschnitt von 1,8 erreicht. Es wurden zahlreiche Preise vergeben und Belobigungen ausgesprochen.

Viele Preise und Erfolge

Mit dem besten Abschlusszeugnis wurde für den Preis des Oberbürgermeisters Tom Knöpfle nominiert. Knöpfle erhielt außerdem einen Schulpreis sowie Fachpreise in Englisch, Mathematik und Technik. Weitere Schulpreise gingen an: Pia Marie Broghammer, Hannah Dennebaum, Vreni Dinser, Elia Glatz, Philipp Lange, Alisa Lindinger, Lukas Müller, Luis Rosenfelder, Malenka Vogel und Sophie Wendt. Eine Belobigung erhielten: Erik Frey, Emma Garcia Soler, Leonie Hackenjos, Mark Neininger, Moritz Riegger, Sarah Schlenker, Jana Schubert, Laura Strohm und Maren Tews. Die weiteren erfolgreichen Absolventen der Realschule sind: Lukas Beer, Jonah Dürrenberger, Emilie Hilsenbeck, Klaus Hofmaier, Jonas Korsch, Joris Maier, Fabian Scherzinger und Vanessa Schwarzwälder.

Fachpreise in den Fächern

Weitere Fachpreise für besondere Leistungen in einzelnen Fächern wurden verliehen an: Vreni Dinser und Laura Strohm in Chemie, Emilie Hilsenbeck in Bildender Kunst, Philipp Lange in Geographie, Alisa Lindinger in Deutsch, Lukas Müller in Technik und Mathematik, Luis Rosenfelder in Technik, Jana Schubert in Musik und Malenka Vogel in MuM.

Dank für vorbildlichen Einsatz

Den Sozialpreis der „Freunde der St. Ursula-Schulen“ für vorbildlichen Einsatz für die Schul- und Klassengemeinschaft erhielten Hannah Dennebaum und Klaus Hofmaier. Dankende Anerkennungen für ihr Engagement in schulischen Gremien, Projekten und Arbeitsgemeinschaften wurden ausgesprochen: in der SMV und als Schülersprecherin an Pia Marie Broghammer, im Weltladenteam an Emilie Hilsenbeck und Jana Schubert, im Streitschlichterteam an Laura Strohm, im Schulsanitätsteam an Jonah Dürrenberger und Moritz Riegger, im „Jungen Chor“ an Jana Schubert und im Bühnentechnikteam an Klaus Hofmaier.