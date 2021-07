Denn die Abstimmungen im Ausschuss endeten wie das „Hornberger Schießen“. Von drei Anträgen aus den Fraktionen bekam am Ende keiner eine Mehrheit. So bleibt es spannend, ob es am nächsten Mittwoch eine Mehrheit im Gemeinderat, der in dieser Frage stark gespalten ist, geben wird.

Gemeinderat unter Druck

Wie mehrfach berichtet, steht der Gemeinderat unter Druck, bis 2025 eine sich auftuende Finanzlücke im städtischen Haushalt von rund 17 Millionen Euro zu schließen. Andernfalls, so sagen die Finanzexperten, drohe der Stadt die finanzielle Handlungsunfähigkeit. Ein Beitrag zur Haushaltssanierung soll die Erhöhung der Kindergartengebühren sein, die seit 2012 nicht mehr erhöht wurden. Daher sollen sie nun bis 2025 jährlich angehoben werden, bis sie den Stand erreichen, den die Kommunalen Landesverbände und Kirchen als Empfehlung aussprechen. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass damit ab 2025 rund 2,2 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen kommen.

Damit es nicht zu sozialen Härten für die Eltern kommt, schlägt die Stadtverwaltung vor, die Kindergartengebühren nach Einkommen zu staffeln. Die wohlhabenderen Haushalte zahlen mehr, die sozial Schwächeren weniger.

Stadtrat Steffen Ettwein von den Freien Wählern mischte mit einem neuen Antrag die Diskussion im Verwaltungsausschuss auf. | Bild: SK

Freie Wähler scheren aus

Die Fraktionen im Gemeinderat sind in der Frage der Kindergartengebühren sehr gespalten. Nachdem sich zuletzt eine Mehrheit aus CDU, Freien Wählern und Grünen für eine stufenweise Erhöhung abzeichnete, sind in den letzten Tagen die Freien Wähler wieder aus der Front ausgeschert und präsentierten im Verwaltungsausschuss am Dienstag einen neuen Vorschlag.

Vorschlag: Beiträge gerechter verteilen

Stadtrat Steffen Ettwein stellte den Antrag, die Grundsteuer stärker zu erhöhen als bisher vorgesehen und die Kindergartenbeiträge weniger stark. Er wies darauf hin, dass die Stadt bis 2025 durch die stufenweise Erhöhung der Grundsteuer eine Million Euro mehr in die Kasse holen will, durch die Kindergartenbeiträge aber 2,2 Millionen Euro. „Mein Vorschlag ist es, diese Beträge umzudrehen“, so Ettwein. Damit würden die Lasten der Kinderbetreuung verstärkt auf die Allgemeinheit, also alle Einwohner der Stadt, umgelegt und nicht nur auf die Eltern von 3500 Kindergarten- und Hortkinder. Dies sei gerechter, da Kindererziehung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei.

Bürokratische Staffelung

Außerdem, so Ettwein, lehnten die Freien Wähler eine Staffelung der Elternbeiträge nach Einkommen ab. Dies sei viel zu kompliziert und bürokratisch. Gleichzeitig fehle eine wirksame Kontrolle, weil die Eltern lediglich eine Selbsterklärung über ihr Einkommen abgeben sollen, die allenfalls stichprobenartig überprüft werden soll.

Erneuter Sprengstoff

Der Antrag der Freien Wähler sorgte erneut für Sprengstoff im Gremium. Die städtische Justiziarin Karin Feger wies darauf hin, dass Kindergartengebühren nicht einfach durch höhere Steuern ersetzt werden dürften. Es gelte der Grundsatz Gebühren vor Steuern. Die SPD-Fraktion, die im Grunde gegen jede Erhöhung der Elterngebühren ist, schloss sich indes Ettweins Antrag an, um für die Eltern noch stärkere Belastungen zu verhindern.

CDU will Sparpaket durchziehen

Die CDU-Fraktion wies den Antrag entschieden zurück. Beim Sparpaket, so betonten Katharina Hirt und Friedrich Bettecken, habe jede Fraktion „Kröten schlucken müssen“ und Kompromissbereitschaft gezeigt. Dieses Sparpaket dürfe jetzt nicht wieder aufgeschnürt werden. Die Grünen zeigten sich in dieser Frage gespalten, die AfD stimmte für die Erhöhung der Elternbeiträge, aber wie die Freien Wähler gegen eine Einkommensstaffelung. Die FDP ist grundsätzlich gegen höhere Gebühren und Steuern.

Bei der Abstimmung bekam keiner von drei Erhöhungsanträgen eine Mehrheit. Angesichts dieses Ergebnisses verzichtete die Mehrheit auch auf einen Beschluss über die Erhöhung der Grundsteuer, der ebenfalls auf der Tagesordnung stand. „Wir können heute hier nicht zustimmen, weil die Kindergartengebühren nicht durchgegangen sind“, sagte CDU-Fraktionschef Klaus Martin.

Ende des Sparpakets?

Letztlich steckt dahinter die Drohung der Christdemokraten, auch die Steuererhöhung zu kippen, wenn die Erhöhung der Kindergartengebühren nicht zustande kommt. Das wiederum wäre das vorläufige Ende des „Sparpakets“. Die Fraktionen des Gemeinderates haben nun noch eine Woche Zeit, die Gräben zu überwinden, oder ein mögliches Scheitern der Haushaltskonsolidierung in Kauf zu nehmen.