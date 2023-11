Eine gleichermaßen würdige wie unterhaltsame Show war, nein nicht „Wetten, dass…?“, das gleichzeitig im TV lief. Sondern die Sportparty VS, bei der in der Schwenninger Neckarhalle die besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus Villingen-Schwenningen geehrt wurden. Gleich mehrere Nominierte standen dabei als Wiederholungstäter auf der Bühne.

War er im vergangenen Jahr, wie er selbst sagte, noch eine Notlösung, so scheint sich der ehemalige Eishockeyprofi der Wild Wings, Andreas Renz, in seinem neuen Moderatorenjob wohlzufühlen.

Launig und souverän führte er durch die Sportparty und hielt lockere Plaudereien mit den Erst- bis Drittplatzieren auf der Bühne. So erfuhr das Publikum beispielsweise, dass man als Außenstehender immer nur den erreichten Erfolg sieht. Aber nie den Weg dahinter.

Boxer Dennis Walz verrät Andy Renz ein paar Tricks beim Boxen. Der junge Sportler fährt jeweils eineinhalb Stunden pro Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Training. Und das sechs Mal die Woche. | Bild: Sprich, Roland

Dennis Walz, Boxer beim Boxing VS, erläuterte, dass er ins Training jeweils eineinhalb Stunden pro Strecke mit dem Bus von Gosheim nach Villingen fahren muss. „Und das sechs Mal pro Woche.“ Der Sportler des Jahres, Kanute Helmut Wolff verriet, dass er im Jahr 80.000 Kilometer mit dem Auto unterwegs sei, „nur um Weltmeister zu werden“.

Die Sportler des Jahres in den verschiedenen Kategorien werden am Ende der Sportparty mit einem Konfettiregen gefeiert. | Bild: Sprich, Roland

Das sind die besten Einzelsportler

Zur Sportlerin des Jahres wurde, wie im Vorjahr, Diara Martens vom SSC Schwenningen gekürt. Die Synchronschwimmerin belegte bei den Deutschen Meisterschaften Solo den zweiten Platz, bei den baden-württembergischen Meisterschaften den ersten Platz und wurde im Team der Nationalmannschaft zweite bei den Europameisterschaften und Neunte bei der Weltmeisterschaft. Zweite wurde Lea Strauch vom MMC Twirlingsport VS: Dritte wurde Fiona Marquardt vom Bogenclub VS.

Lea Strauch vom MMC Twirling zeigt eine tolle Showeinlage. | Bild: Sprich, Roland

Bei den Männern wurde Lukas Krauss zum Sportler des Jahres gekürt. Auch er verteidigte damit den Titel vom vergangenen Jahr, als er den Preis allerdings nicht selbst entgegen nehmen konnte. In diesem Jahr war Krauss „zufällig gerade daheim zwischen zwei Trainingslagern in Schweden und Italien“, wie er im Interview sagte. Krauss wurde Gesamtsieger beim Deutschen Jugendcup, Dritter beim Internationalen Fis-Slalom und wurde in den C-Kader der Deutschen Ski-Alpin-Nationalmannschaft berufen.

Zweitplatzierter wurde Dennis Walz vom Boxing VS, Dritter wurde Anton Müller von der Volleyballabteilung der Turngemeinde TG Schwenningen.

Die Sportparty Die Sportparty VS wird vom Sportverband Villingen-Schwenningen und dem Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport ausgerichtet. Die Wahl der Sportlerinnen und Sportler des Jahres basiert auf unterschiedlichen Bewertungsparametern und separaten Abstimmungsverfahren einer Jury, den Vereinen sowie den Bürgern.

Freie Sportvereinigung Schwenningen mit dem Rhönrad. Video: Sprich, Roland

Das sind die besten Mannschaften

Zur besten Mannschaft des Jahres wurde von einer Fachjury und den Lesern einer Tageszeitung das U-15-Eishockeyteam des SERC gewählt. Sie belegte bei den Deutschen Meisterschaften den vierten Platz.

Groß war der Jubel, als die U-15-Eishockeymannschaft des SERC als Mannschaft des Jahres bekannt gegeben wurde. Moderator Andreas Renz als Ex-Eishockeyspieler interviewt die jungen Sportkollegen. | Bild: Sprich, Roland

Den Titel Masters des Jahres gewann Helmut Wolff vom Kanusportclub Villingen im Kanu-Freestyle. Er konnte seinen Sieg kaum fassen. „Ich dachte, wir sind so ein kleiner Verein, uns kennt niemand.“ Und sagte aber im nächsten Atemzug. „Wir sind so etwas wie der FC Bayern des Kanusports.“

Zweiter bei den Masters wurde das Synchroteam des SSC Schwenningen. Dritter wurde Werner Joos von der Schützengesellschaft Villingen.

Günter Hones und Willibald Hock (Zweiter und Dritter von links) haben den Sportehrenbrief erhalten. Es gratulieren Bürgermeister Detlev Bührer (links), Daniel Fleig vom Sportverband und Moderator Andreas Renz. | Bild: Sprich, Roland

Und wer hat den Sportehrenbrief erhalten?

Zum zweiten Mal wurde der bei der Sportparty der Sportehrenbrief vergeben für mindestens 15-jähriges außerordentliches Engagement im Verein. Den Ehrenbrief erhielten Willibald Hock vom SV Obereschach. Er war unter anderem maßgeblich am neuen Kunstrasenplatz des SV Obereschach beteiligt. Der zweite Sportehrenbrief wurde an Günter Hones überreicht. Er ist seit vielen Jahren Volleyballtrainer der TG Schwenningen.

Neben den Ehrungen gab es auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das von verschiedenen Sportabteilungen und –Vereinen gestaltet wurde. gestaltet wurde.