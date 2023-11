Wenn von Erfolgen oder Misserfolgen hochrangig spielender Sportvereine wie dem FC 08 Villingen oder dem SERC Schwenningen gesprochen und jeder Ball- oder Puck- Verlust ausführlich kommentiert wird, gerät oft in Vergessenheit, dass die Sportwelt noch viele weitere Facetten hat und dass auch die sportlichen Erfolge junger Talente gewürdigt werden dürfen. Insbesondere junge Sportler, deren Leistungen oft nur in der eigenen sozialen Umgebung, der Familie oder dem Freundeskreis Lob und Anerkennung erfahren, brauchen beinahe noch dringender diesen Ansporn der doch auch der eigenen Motivation dient. Am Wochenende haben Stadt und Sportverband diesen jungen Talenten diese verdiente Ehre und Anerkennung zukommen lassen. Die Stadt, vertreten durch Bürgermeister Detlef Bührer, und der Sportverband, hier war der Vorsitzende Michael Müller in die Aula der Deutenberg-Schulen gekommen, hatten eingeladen zur Jugend-Sportlerehrung.

Insgesamt 136 junge Sportler der unterschiedlichsten Disziplinen waren der Einladung gerne gefolgt. Aus den Händen des Bürgermeisters und des Vorsitzenden des Sportverbands durften die meisten der an diesem Tag geehrten Sportler auf die Bühne kommen um ihre Urkunden und Geschenke in Empfang zu nehmen und ein wenig aus ihrem sportlichen Alltag zu erzählen.

Felicitas Heinrich und Jonas Hilsenbeck moderierten die Ehrungen, führten die kurzen Gespräche mit den erfolgreichen Sportlern und wünschten vor allen Dingen weiterhin großen Erfolg. Auch im nächsten Jahr wieder auf dem Treppchen zu stehen, war dann auch der meist genannte größte Wunsch den die jungen Sportler äußerten. Die Stadt Villingen-Schwenningen und der Sportverband ehren Jugendsportler und Jugendmannschaften, die für einen dem Sportverband angeschlossenen Verein starten und Erfolge erringen. Berücksichtigt wird jeweils die beste Leistung im Ehrungszeitraum. Eingeschlossen in die Ehrung werden auch Mannschaften der Schulen aus Villingen-Schwenningen, die sich am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ beteiligen. Das Ehrungshöchstalter beträgt 16 Jahre bei Erbringung der sportlichen Leistung.