Mit einem sportlichen Wochenende und einer fulminanten Show beschließt der TV 1848 am 21. und 22. Oktober das Jubiläumsjahr. 175 Jahre Turnverein sollen gefeiert werden und der TV 1848 lädt gleich zweimal dazu ein.

Am Samstag, 21. Oktober, beginnt um Punkt 18.48 Uhr in der Sporthalle des Villinger Hoptbühlgymnasiums mit der Sportgala ein sportliches Programm, bei dem der Verein alle Register zieht und sich mit allen sportlichen Abteilungen seinem Publikum empfiehlt. „Lassen Sie sich entführen auf eine multimediale Zeitreise“, lockt ein dunkelblauer Flyer, den eine historische Sportlerfigur ziert und so die historische Verbindung zum Gründungsjahr vor 175 Jahren herstellt.

Die Verbindung zur Neuzeit herzustellen fällt angesichts der angekündigten Zeitreise, die mit einem Mix aus Liveacts, Videopräsentationen und vielen weiteren Attraktionen den sportlichen und gesellschaftlichen Werdegang des TV 1848 darstellt, nicht schwer. Ein volles Haus erwarten die Organisatoren der Veranstaltung, für die der kostenlose Online-Kartenvertrieb jetzt begonnen hat. Zwar müsse niemand Eintritt bezahlen, erklärt Geschäftsführer Sven Kieninger, aber die Online-Reservierung über das Portal des Vereins (siehe Infokasten) sei notwendig, weil die Anzahl der Gäste am Abend des 21. Oktober auf 1000 begrenzt ist.

Ein bunter Wechsel zwischen sportlichen Vorführungen, Videopräsentationen und Liveacts garantiert einen kurzweiligen Abend, wobei die Sportgala nach den Vorführungen noch nicht zu Ende ist, sondern sich in einer Aftershowparty fortsetzt. Musik, Barbetrieb sowie Getränke und Speisen gehören hier ebenso zur Jubiläumsfeier wie nette Unterhaltung und Gespräche unter aktuellen wie auch früheren Sportfreunden.

Damit ist aber längst noch nicht genug gefeiert, erklärt Lucia Merz, die in der Hauptsache für die Organisation verantwortlich ist. Am Sonntag, 22. Oktober, bietet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein sportliches Mitmachprogramm Sport und Spaß für die ganze Familie. Der Zirkus Confetti tritt auf, die Kinder können sich zu einem Yoga-Workshop anmelden oder sich bei der Kinderdisko mit der Turn-Sarah vergnügen. Das Besondere an diesem sportlichen Nachmittag ist, dass man ohne Anmeldung jederzeit kommen und gehen kann und dass man bei freiem Eintritt mit der ganzen Familie teilnehmen kann. „Einfach vorbeikommen und mitfeiern“, lädt der Vorstand des TV 1848, Ulrich Köngeter, ein.