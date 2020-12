von Rüdiger Fein

Beinahe jeder Mensch kommt irgendwann einmal mit Sport in Berührung. Für die einen erschöpft sich das Interesse am Sport in der Verfolgung von Sportnachrichten, viele andere aber treiben von Jugend an und oft bis ins hohe Alter aktiv zumindest Bewegungssport allein schon, um einfach fit zu bleiben.

Goldmedaille und Siegerkranz des Kunstradfahrers Heinz Pfeiffer.

Welche Zusammenhänge und Abhängigkeiten es aber zwischen Sport und industrieller Gesellschaft gibt, darüber machen sich sicher die wenigsten Gedanken. Hier ein paar Berührungspunkte, logische Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufzuzeigen, hat sich das Team im Schwenninger Uhrenmuseum mit einer jüngst eröffneten Ausstellung zur Aufgabe gemacht. Wobei das Wort „eröffnet“ hier wohl fehl am Platz ist, denn die kleine, aber feine Sonderausstellung im Schwenninger Uhrenmuseum wird coronabedingt vorerst nicht für das Publikum zu sehen sein.

Eine Medaille krönt den Wecker und macht ihn zu einem Kaufobjekt für Liebhaber des Fußballsports.

Allerdings läuft die Ausstellung noch bis zum 26. September 2021, sodass doch Hoffnung besteht, wie Michael Hütt, dem die Gesamtleitung obliegt, erklärt. Eine Verlängerung der Ausstellung stehe leider nicht zur Debatte, da die Ausstellung unter anderem viele Leihgaben beinhalte. Ein eigens herausgegebener Flyer, den man auch im Internet einsehen kann, informiert über oft nicht gekannte oder nicht beachtete Zusammenhänge zwischen dem Sport und der Industriegesellschaft.

Ein Plakat des Arbeiter-, Rad- und Kraftfahrerbund „Solidarität“ stellt die Verbindung her zwischen Sport und Industrie.

Goldmedaillen nicht nur für Sportler: Während eine Reihe von Weltmeistern aus der jungen Industriestadt Schwenningen kamen, kämpften beispielsweise auch Industrieunternehmen um das begehrte Gold. Die Firmen Bürk, Isgus und Mauthe fochten beinahe zeitgleich auf einem konkurrenzstarken Markt um die ersten Plätze beispielsweise bei der Herstellung von Stoppuhren, Schachuhren oder auf dem Gebiet der Messtechnik allgemein. Schon immer wurden auch für die Entwicklung innovativer Produkte Medaillen vergeben. Bäcker und Winzer wie auch Metzger oder andere Anbieter lebensnaher Produkte lassen ebenso ihre Produkte bewerten wie Industrieunternehmen. Man steht im Wettbewerb. Parallelen des Sports zur Arbeitswelt sind bei näherer Betrachtung immer erkennbar. So stehen nicht nur Sportler in einem Wettbewerb, auch Industrieunternehmen buhlen um die öffentliche Anerkennung ihrer Produkte.

Mit dabei ein kleines Stück Schwenninger Sportgeschichte. Michael Hütt (rechts) und Yannick Philipzig erläutern die Ausstellung, die den Titel trägt „Pokal und Sixpack – Sport in der Industriegesellschaft“. Bild: Rüdiger Fein