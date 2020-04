Das von Stadtrat Nicola Schurr (SPD) initiierte und gemeinsam mit der Organisation „Food-Sharing“ durchgeführte Corona-Hilfsprojekt „Deine Einkaufstüte“ freut sich über eine anhaltende Spendenbereitschaft von Lebensmitteln für bedürftige Menschen. Auch der Spitalfonds Villingen, eine Stiftung in städtischer Regie, übergab ihm dafür jetzt ein Kuchenpaket.

„Süßes ist immer heiß begehrt“, sagt Schurr und freut sich für die Hilfebedürftigen, deren Zahl auch nach Wiederöffnung der Tafelläden nicht kleiner wird. Inzwischen rufen auch Familien an, die von Kurzarbeitergeld leben müssen und bitten um eine Einkaufstüte. Umso erfreuter sind Nicola Schurr und seine rund zehn Helfer, dass die Spendenbereitschaft anhält. An jedem Samstag – und mittlerweile auch unter der Woche – werden die vollen Tüten von fünf Fahrzeugen ausgefahren und vor den Haustüren im gesamten Kreisgebiet abgestellt, hinter denen Menschen leben, die in Coronazeiten auf deren Inhalt angewiesen sind. Günter Reichert, Geschäftsführer des Spitalfonds Villingen, übergab der Initiative jetzt 100 Stück Marmorkuchen, einzeln vakuumiert und mit Zutatenliste versehen.

Unter der Leitung des stellvertretenden Küchenchefs Martin Nedo ist die Küche des Heilig-Geist-Spitals derzeit voll beschäftigt. Nicht nur die Essen für das Heilig Geist Spital am Warenbach und – auf Bestellung – auch für die Bewohner der beiden Seniorenwohnanlagen des Spitalfonds werden zubereitet, auch die Kinder in der Notbetreuung der Goldenbühlschule profitieren davon. Aufgrund einer wachsenden Anzahl von entsprechenden Anfragen weitete der Spitalfonds sein Angebot jetzt aus. Inzwischen kann sich auch jeder Bürger aus dem Stadtbezirk Villingen sein Essen liefern lassen. Auf Wunsch erhält er sein Mittagsmenü tiefgefroren und frei Haus geliefert. Den Bestellschein dafür erhält man auf Anfrage (Telefon 07721/821080 oder info@spitalfonds-villingen.de). Die Essen können in der Mikrowelle oder in einem Topf aufgetaut und erwärmt werden. Momentan, so Reichert, laufe dieses Angebot unter der Überschrift „Corona-Hilfe“. „Falls es sich etabliert, könnten wir es aber auch beibehalten“.